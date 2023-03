Rafael Amargo, puesto en libertad sin fianza tras tomar declaración

Fue en la noche de este jueves, 16 de marzo, cuando el bailaor, Rafael Amargo (48) era nuevamente detenido por los agentes de la Policía Nacional en Alicante acusado de un presunto delito de tráfico de drogas desde varios pisos de la ciudad de Madrid, y de agredir a dos policías nacionales cuando se resistió durante el arresto. El bailaor había viajado hasta la ciudad alicantina para ofrecer un espectáculo en una sala del centro de la ciudad, adonde no llegó a ir por la actuación policial.

Sin embargo, el coreógrafo español ha sido puesto en libertad sin fianza tras tomarle declaración en los juzgados. Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la titular del juzgado de Instrucción número 2 en funciones de guardia, ha acordado que Amargo comparezca cada 15 días en sede judicial, así como su prohibición de salir de España, al estar investigado inicialmente también por un delito contra la salud pública, otro de atentado contra la autoridad y dos más de lesiones.

No es la primera vez que Rafael Amargo pasa por algo así. Ya en diciembre de 2020 el bailaor fue acusado por este mismo delito, por el que continúa a la espera de juicio, que, según lo previsto tendrá lugar el próximo mes de junio. La Fiscalía le pide 9 años de prisión, acusado de traficar con estupefacientes y liderar un grupo criminal. Por aquel entonces fue detenido junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la Operación Codax. Debido a este contratiempo, Amargo podría empeorar su situación judicial.

Declaraciones en su primera detención

Cuando ocurrió el episodio anterior a este, Rafael Amargo no dudó en hablar ante los medios de comunicación que aguardaron su salida después de haber sido detenido y puesto en libertad. Por aquel entonces, afirmó estar «tranquilo» y que la experiencia le sirvió para escribir «una serie de una serie de ficción para la televisión muy buena y que si Dios quiere, pronto veréis».

Lejos de quedarse callado, Rafael defendió su inocencia. «En mi casa evidentemente no había nada, nada se han encontrado… Pablo Escobar había uno», explicó. «Si en mi casa te encuentras el alijo de Villagarcía de Arousa… ¡Si lo que te encuentras es un cenicero con una colilla tapada!», añadió al mismo tiempo que tachó esa situación de «espectáculo bochornoso» para que «yo me abochorne y me quede mal».

Aunque no quiso entrar en detalles sobre la droga que encontraron en su casa, Rafael hizo hincapié en que «es una casa donde hay mucha alegría. Es una casa donde hay muchos artistas y donde se reúne gente… ¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo cuando trabaja, ¿después qué hacen? ¿Celebran o no? ¡Pues también lo puedo hacer yo!».

De nuevo, Rafael Amargo tendrá que esperar para ver cómo avanzan las investigaciones policiales en esta nueva detención que le ha colocado en primera plana mediática.