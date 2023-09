Rafa Nadal descubre los secretos de su vida en familia: «He disfrutado de este tiempo»

Rafa Nadal se está enfrentando actualmente a un momento vital y profesional por el que nunca había atravesado en sus más de dos décadas de carrera. El hecho de renunciar a hacer lo que más le gusta -jugar al tenis- le sumió en un proceso de recuperación muy duro. El balear no ha dejado de trabajar ni un día con el objetivo de poder volver a las pistas -presumiblemente en Roland Garros- lo antes posible y poder retirarse como se merece una leyenda de su calibre.

Rafa Nadal, en una rueda de prensa / Gtres

En medio de esta puesta a punto, el deportista español ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación desde que anunciase su adiós. En ella ha pasado revista a su estado actual, pero también a asuntos de los que no suele hablar a menudo, como su vida familiar y su parcela más íntima.

Siempre sosegado, con un discurso contundente pero que transmite con serenidad, Rafa Nadal ha querido hablar de cómo está llevando su recuperación tras ser intervenido del psoas y de la cadera, que tantos problemas le han acarreado en los últimos años sobre las pistas.

«He estado en familia y he disfrutado este tiempo. He estado de vacaciones fuera de casa. He vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar», le cuenta a Juanma Castaño en una entrevista concedida en Movistar +. Su tono de voz relajado responde al de un hombre que ha logrado resetear este verano a bordo del 80 Sunreef Power Great White, un yate valorado en cerca de 6 millones de euros sobre el que ha recorrido la costa mediterránea.

Nadal se declara un enamorado de esta rutina de desconexión: «Ha sido siempre mi vía de escape. El tiempo corre a un ritmo diferente. Siempre he buscado el mar para desconectar, pero antes habían sido pocos días, pero esta vez cinco semanas. Pero mi familia y yo hemos estado bien», relata. Del mismo modo, Rafa deja caer que su vena paternal está latiendo más fuerte que nunca: «Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños».

El futuro de Rafa Nadal

Consciente de que lo que mejor le va a funcionar es ir día a día, Rafa Nadal da algunas pistas sobre su futuro, pero aún no lo tiene definido: «No tengo plan, pero sí una ilusión, me gustaría volver y ser competitivo. Pero la ilusión no es ganar el Grand Slam, eso me queda un poco lejos. Soy consciente de las dificultades que tengo. Una es la edad, que es insalvable, otra los problemas físicos que no me dejan entrenar a mi 100%…. Eso hace que sea difícil esperar ciertas cosa». Y añade: «Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé cómo está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro».

No es ningún secreto que su deseo es retirarse ganando su decimoquinto Roland Garros sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier.

Por último, Rafa Nadal consiguió sacar una sonrisa a todos los madridistas al asegurar que no le importaría ser presidente del Real Madrid el día de mañana.