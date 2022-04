Rocío Flores se ha convertido en uno de los rostros del momento. La hija de Antonio David Flores ha dado el gran salto a la televisión, lo que ha provocado que se conozca más a fondo a la nieta de Rocío Jurado. Fue en 2019 cuando Rocío fue a defendenr al plató de Gran Hermano VIP a su padre. Ese fue el comienzo el pistoletazo de salida al estrellato. Poco tiempo después, se convirtió en una de las concursantes de Supervivientes. Sin duda, fue a partir de este reality cuando la influencer comenzó una evolución estética que nunca había tenido en mente hacer. De hecho, confesó en Ya son las 8 que, tras su paso por el concurso, en el cual perdió bastante peso, quiso mantenerlo después. Aunque eso no es todo, porque también se ha declarado fan de los retoques estéticos.

Cada vez que ha acudido a una clínica para cambiar algo de su rostro o de su cuerpo, la hija de Rocío Carrasco no ha dudado en revelar lo que se hacía con total naturalidad. Si no lo contaba en los programas donde colabora lo hacía a través de las redes sociales, donde roza ya el millón de seguidores. Se puede decir, que estamos ante una nueva Rocío Flores muy segura de sí misma que ha roto con todo tipo de tabús sobre las operaciones estéticas.

Su rostro

Para comenzar esta radiografía de la joven, hay que destacar que Rocío Flores ha optado en varias ocasiones por ponerse ácido hialurónico en los labios y en la nariz. «Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta», relató en sus stories de Instagram. «Me he puesto un poquito de ácido en los labios que hacía como año y pico que no me los hacía. El labio molesta un poquito, pero tampoco duele», añadió.

La pareja de Manuel Bedmar también ha querido probar la novedosa técnica del microblading, con la que se consigue poblar aquellas zonas de la ceja que no tienen pelos y profundizar así más la zona de los ojos. “Mirada perfecta”, comentó en las redes sociales tras someterse a este retoque.

Además de estos tratamientos, Rocío Flores ha querido tonificar su piel para que luzca vitaminada y unificada y ha optado por varios tratamientos, entre ellos, destaca la maderoterapia que, entre sus efectos consigue drenar la piel y se puede hacer en todas las partes del cuerpo.

El peso

Tras su regreso de los famosos Cayos Cochinos, la colaboradora de El programa de Ana Rosa llegó a perder 15 kilos. “Me he quedado sin culo. Se me ha afinado muchísimo la cara, estoy albina en las raíces. Me veo más niña y menudita”, dijo nada más aterrizar en España. Y, aprovechando esa bajada, Rocío ha optado por mantenerse.

Recientemente, también ha modificado otra parte de su cuerpo, ya que se ha operado el pecho. Rocío Flores está encantada con esta intervención que también dio a conocer a través de la Red. “Mi recuperación del pecho está siendo bastante buena la verdad”, dijo. “Ha sido bastante llevadero, tuve molestias a las 3 semanas de operarme pero por lo general súper llevadero. (…) Mi operación no fue nada fácil. Me hice una reconstrucción y con prótesis”, explicó a sus followers.

Su estilismo

Es importante también, mencionar que si bien hace unos años la creadora de contenido apostaba por una melena más oscura o, en su defecto con algún reflejo rubio, ahora, ha apostado por darle más luz a su rostro con un cabello mucho más claro.

Siguiendo en esta línea, se puede decir que Rocío también ha cambiado su forma de vestir, mucho más actual y dejando claro que está al tanto de las últimas tendencias.

Sea como fuere estamos ante una nueva Rocío Flores, que se encuentra encantada con esta transformación y en una nueva etapa de su vida que afronta con mucha ilusión.