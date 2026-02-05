Quiénes son Rosa y Manu, los concursantes de ‘Pasapalabra’ que se juegan el histórico ‘Rosco’

Los fans de Pasapalabra vivirán hoy una jornada histórica porque Roberto Leal, presentador del programa, está a punto de entregar un premio que asciende a 2.710.000 euros. La audiencia está totalmente dividida: algunos quieren que el ganador sea Manu Pascual mientras otros han apostado por Rosa Rodríguez. ¿Quién se lo merece más? Como decimos, los espectadores se han dividido en dos bandos, pero por desgracia sólo puede haber un ganador.

Pase lo que pase, Manu y Rosa se han convertido en los nuevos reyes de Pasapalabra, sumándose así a una lista en la que hay nombres como Óscar Díaz o Rafa Castaño. Como es normal, los jóvenes tienen a sus espaldas un ejército de fans que no ha dejado de crecer desde la primera vez que aparecieron en la pequeña pantalla. Fue un 18 de noviembre de 2024 cuando coincidieron en plató y más pronto que tarde lograron atrapar la atención del público.

Manu y Rosa en ‘Pasapalabra’. (Foto: Montaje Instagram)

Después de mucho estudio, esfuerzo y dedicación, tanto Rosa Rodríguez como Manu Pascual han llegado muy lejos y ahora hace falta saber quién de los dos ha cruzado la meta primero. Pero, ¿quiénes son en realidad y cómo se comportan cuando se apagan las cámaras?

Así es Manu Pascual

Manu Pascual tiene 29 años, ha nacido en Madrid y fuera de la televisión lleva una vida totalmente tranquila y relajada. Es más, dedica gran parte de su tiempo a estudiar Pasapalabra para mantenerse en el concurso y llegar hasta donde ha llegado. «Mi estudio de Pasapalabra se ha basado y se basa en tres pilares fundamentales como son el diccionario, las enciclopedias y páginas de Internet y, sobre todo, la visualización de programas antiguos», respondió cuando Roberto Leal le preguntó cómo se preparaba para estar tan en forma.

En el terreno profesional, hay que explicar que Manu se ha formado como psicólogo y tuvo tanto éxito durante su carrera universitaria que decidió completar su formación con un máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, además de otro enfocado a la Psicoterapia y a la Psicoanalítica. Es decir, está muy preparado y su comportamiento en Pasapalabra demuestra que es una persona tan culta como rápida e inteligente.

Manu en ‘Pasapalabra’. (Foto: Antena 3)

Manu no está acostumbrado a la fama, pero se apoya en su entorno cuando hay alguna situación que le incomoda. Confía plenamente en su núcleo materno. Tiene muy buena relación con su madre y con su abuela, así que es posible que les dedique su histórico paso por Pasapalabra.

Dejando a un lado su faceta laboral y televisiva, hay que mencionar que Manu es un amante del deporte. Le gusta pasar tiempo con sus amigos, disfrutar del aire libre y de viajes improvisados que le permiten descubrir mundo desde un punto de vista ameno y coloquial.

¿Quién es Rosa Rodríguez?

Rosa Rodríguez tiene 32 años. Nació en Argentina, pero sus padres se mudaron a Galicia cuando ella era una niña, así que lleva prácticamente toda su vida en España, en concreto en La Coruña. Igual que le pasa a Manu, mantiene una relación estupenda con su familia y tiene tres hermanos que se han convertido en su núcleo duro.

Rosa en ‘Pasapalabra’. (Foto: Instagram)

Si dejamos al margen su participación en Pasapalabra, podemos decir que Rosa trabaja como profesora de español en el ámbito universitario, así que tiene muy buen puesto. Según ha explicado ella misma, ha estudiado Filología Inglesa y cuando terminó realizó un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia. Le gusta mucho estudiar, es más, parte de su éxito en el concurso de Roberto Leal se debe a esta afición.

«Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber. Esto no es solo hincar los codos sobre la mesa, yo salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña repasando mentalmente», le explicó al presentador de Antena 3.

En su tiempo libre, Rosa disfruta cocinando, pues cree que es una buena forma de conocer la cultura de otros países. También le gusta escuchar música, pódcast y leer novelas. En resumen, cuando se apagan las cámaras, tiene una vida normal, aunque en Antena 3 es una estrella de primera.