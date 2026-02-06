Quién es Karyna Shuliak, la heredera de Jeffrey Epstein que estuvo a punto de casarse con él

Los nuevos documentos que se han desclasificado sobre Jeffrey Epstein han situado en el foco mediático a Karyna Shuliak, la última novia que tuvo el polémico empresario. Tal y como han confirmado diversas fuentes, era una de las grandes beneficiarias de la millonaria herencia, un montante que asciende a 100 millones más una colección de propiedades capaz de solucionar la vida de cualquiera.

Jeffrey Epstein cambió su testamento 48 horas antes de su muerte y convirtió a Karyna Shuliak en su heredera principal. Dejando a un lado el dinero que atesoró, lo realmente importante son los bienes inmuebles que fue comprando. Dentro de esta lista se encuentra: una residencia en Manhattan, una mansión en Palm Beach (Florida), un rancho en Nuevo México, un piso en París, dos islas privadas y un anillo de diamantes de 33 quilates. Esta joya indica que Epstein tenía intención de pasar por el altar para formalizar su historia con Shuliak.

Isla de Jeffrey Epstein en el Caribe. (Foto: Gtres)

A pesar de que estamos hablando de una fortuna cuantiosa y suculenta, hay que tener en cuenta un dato importante. Su testamento pasó a un fideicomiso conocido que ha estado bajo gestión judicial porque el principal objetivo ha sido cubrir las indemnizaciones a víctimas de delitos de Epstein. No obstante, siempre ha habido interés por saber quién había sido la persona que eligió Jeffrey para que disfrutase de su dinero y ahora conocemos todos los detalles.

¿Quién es Karyna Shuliak?

Durante mucho tiempo, Karyna Shuliak se ha esforzado por mantenerse en la sombra y lo cierto es que ha conseguido ser anónima. No obstante, el círculo de Epstein sabe perfectamente quién es, de dónde viene, cuál es su historia y por qué quiere estar escondida.

Nacida en marzo de 1989 en Bielorrusia, dejó atrás a su familia cuando alcanzó la mayoría de edad para estudiar odontología en Estados Unidos. Su entorno ha asegurado en la prensa americana que era una chica responsable, con las ideas claras y sus objetivos bien marcados. De hecho, cuando llegó a la universidad empezó a cosechar resultados muy positivos y se matriculó en diferentes programas para completar su formación original. Con el tiempo, consiguió su licencia y comenzó a ejercer.

Jeffrey Epstein sonriendo. (Foto: Gtres)

Hasta la muerte de Jeffrey Epstein, su nombre pasó inadvertido para los periodistas e investigadores, pero cuando la documentación del caso vio la luz fue imposible no hablar de ella. Los hechos demuestran que, durante un tiempo, compaginó su profesión con la relación que mantenía con el empresario, pero más adelante empezó a figurar en algunas sociedades y propiedades.

Jeffrey empezó a salir con Karyna en 2010 y ella se convirtió en una de sus grandes aliadas, de hecho, era común verla en eventos, fiestas y actos públicos. La cuestión es que su presencia pasó inadvertida porque Epstein intentó protegerla, pero hay secretos que no son eternos.

Actualmente, Karyna Shuliak sigue siendo una persona discreta y, a pesar de que hay gente hablando de ella, ha optado por el silencio.