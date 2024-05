Qué fue de Lorenzo Lamas, el rey de las camas que ha regresado con más fuerza que nunca

Lorenzo Lamas ha sido uno de los actores más importantes de Hollywood, por eso le propusieron protagonizar un anuncio que dio la vuelta a España. La marca Reig Marti le ofreció ser imagen de una nueva línea de productos a la que dio publicidad a través de un spot donde aparecía con el torso desnudo y encima de una cama, de ahí su sombre nombre. El rey de las camas ha vuelto con fuerza, pues una empresa le ha ofrecido repetir la misma estrategia.

En los últimos días ha visto la luz una campaña que ha situado a Lorenzo Lamas en el centro de la noticia. Ha regresado por todo lo alto, aunque su anuncio de momento solo se ha publicado en redes sociales. Próximamente se mostrará en algunas ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. La marca Dormitorum ha resucitado el mito, pero ¿qué ha sido del rey de las camas durante todo este tiempo?

Lorenzo Lamas, una estrella que no se apaga

Lorenzo Lamas, posando en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Lorenzo Lamas nació en Santa Mónica (California) en 1958 y desde el primer momento demostró que había nacido para el mundo del espectáculo. Tuvo la suerte de pertenecer a una familia que estaba muy ligada a la industria, así que enseguida potenciaron su talento y logró debutar en en la película Cien rifles, donde su padre ejercía de protagonista.

Lamas ha sido el centro de proyectos tan importantes como Falcon Crest, por eso algunos de sus trabajos posteriores no han tenido tanta repercusión, pero lo cierto es que su estrella nunca se ha apagado. Ahora se vuelve a hablar de él gracia a la marca que le ha devuelto su trono. El actor ha demostrado que continúa siendo un seductor.

«¡Eh! ¿Qué pasó, mis panas? Aquí Lorenzo Lamas. Un chulazo, tenga pelazo o canas. He vuelto para presentaros al mayor experto en colchones», dice en su nuevo anuncio. De fondo aparecen unos carteles con algunos de sus trabajos, resucitando así la pasión de sus fans.

El proyecto de Lorenzo Lamas fuera de cámaras

Lorenzo Lamas es un artista 360, así que decidió montar su propia productora para no depender de las exigencias del mundo de Hollywood. La empresa se llama The Asylum y se ha hecho muy famosa porque trabaja en proyectos que no tienen un presupuesto demasiado alto, pero que terminan generando grandes resultados. El rey de las camas es el autor de varios ramakes que no han hecho más que consolidar su buena reputación.

Lorenzo Lamas, en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Ahora tiene oportunidad de enseñar a otros actores. La primera ver que salió en una serie de televisión fue en 1977. La ficción, titulada Vacaciones en el mar, tuvo tanto éxito que a Lorenzo Lamas le llamaron para tener un papel en la mítica película Grease. En concreto se puso se puso en la piel de Tom Chisun, un jugador de fútbol americano que intentaba ligar con Sandy sin conseguir su objetivo.

¿Quién es su pareja actual?

Lorenzo Lamas sorprendió a sus fans al anunciar su nuevo compromiso matrimonial en 2021 con Kenna Nicole Smith. La joven de 38 años es la sexta esposa del artista y ambos aseguran que están profundamente enamorados. «A veces el amor espera a que las estrellas se alineen y dos caminos del alma se crucen», declararon en una de sus intervenciones.

Lamas tiene seis hijos. A Victoria le relacionaron en su momento con Leonardo DiCaprio y Lorenzo no se opuso, al contrario. Le dio un consejo para que su historia llegase a buen puerto: «Le he dicho que trate la relación como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones típicas, genial, pero si no, que cuide su corazón. Porque es muy joven».