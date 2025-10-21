En sus comienzos, el exitoso grupo Taburete estaba compuesto por tres integrantes; donde destacan Willy Bárcenas, Antón Carreño y Joaquín Gasset, conocido como «El chico de la armónica». Pese a las críticas constantes y comentarios a los que se enfrentaron en un primer momento, el trío musical supo remontar y alcanzar el número 1 en las listas de temas más escuchados en plataformas como Spotify. Ahora, visitan El Hormiguero para presentar su nuevo disco El perro que fuma. Pero, ¿qué fue de Joaquín Gasset y por qué decidió abandonar la banda en su mejor momento?

Nieto del fallecido Francisco Gasset Loring, Joaquín pertenece nada menos que a una de las familias asturianas más destacadas de la burguesía industrial del siglo XX: los Loring Gilhou. En cuanto a los motivos por los que dejó el grupo, parece que Gasset tenía muy claro que quería dejarlo una vez que el éxito llegó a su vida.

Taburete es el grupo liderado por Willy Bárcenas, que lanzó su éxito ‘Sirenas’ en 2017/Gtres

La vida de Joaquín Gasset lejos de los escenarios

«Siempre lo dijo: Yo cuando esto se ponga serio y triunfe, lo dejo», explicaba Bárcenas respecto a los motivos que habían llevado a su compañero a abandonar. Sin embargo, Gasset no se habría arrepentido para nada de esa decisión. «Cuando está en los conciertos quizá le da algo de pena, pero nos llevamos muy bien. ¡Es amigo!», señalaba al respecto. «Simplemente llega un momento que esto lleva mucho tiempo, mucha dedicación y él no lo veía así».

Lejos de los escenarios, lo cierto es que «Joako» ha sabido encontrar su propio camino, completamente volcado con sus estudios de marketing en la escuela de negocios ESIC y dando rienda suelta a su faceta como empresario. De hecho, actualmente es uno de los administradores de la empresa Rombobrand S.L. Una marca de toallas y mantas turcas 100% algodón lanzada por tres amigos, que ya presenta hasta 7 modelos diferentes y con un precio de 84 euros.

Diseños exclusivos que pretenden diferenciarse del resto y que crearon «tras estar cansados de lo que habíamos visto hasta ahora en playas y salones». «Era la oportunidad de revolucionarlo y traer algo nuevo. Colores en forma de 100% algodón», detallan.

En cuanto a su faceta personal, Gasset está felizmente casado y es padre de un pequeño que tiene 2 añitos. Y es que disfruta mucho ejerciendo como padre, tal y como muestra en sus redes sociales.

Taburete presenta nuevo disco

Respecto a Willy Bárcenas y Antón Carreño están a punto de embarcarse en la gira de presentación de su nuevo disco El perro que fuma, que promete grandes espectáculos y también sorpresas para sus seguidores. Siempre fieles a su estilo independiente y personal, han conseguido conquistar a miles de fans con temas tan icónicos como Tres tequilas o Sirenas.

«Hay gente que todavía dice que hacemos música para pijos o fachas. Son etiquetas absurdas y un signo de inmadurez. Nuestro público se ha ampliado mucho», explicaba Bárcenas en una entrevista para El País respecto a los prejuicios que han sufrido.