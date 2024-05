Willy Bárcenas sorprende al confesar que no usa ropa interior

Guillermo Bárcenas, más conocido como Willy en el terreno mediático, se encuentra completamente centrado en su primera experiencia televisiva como miembro del jurado de Factor X, el talent musical donde diferentes concursantes demuestran si son verdaderos artistas. Más allá de debutar en la pequeña pantalla, el cantante ha mostrado tener una gran complicidad con sus compañeros; Lali Espósito, Abraham Mateo y Vanesa Martín. Tanto es así que, en la última entrega del concurso, el madrileño se ha lanzado a desvelar una sorprendente confesión que llamó la atención de gran parte de la audiencia, y es que no utiliza ropa interior en su día a día.

Así lo confirmó cuando la intérprete de Arráncame le ayudaba a colocarse el micrófono, el cual se le había caído en medio de la grabación. «Yo te lo coloco, perdona si te veo la rajilla del culo», bromeaba Vanesa. Sin esperarlo, fue en ese momento cuando Willy aprovechaba para contar una anécdota de lo más íntima: «No pasa nada. Voy sin calzoncillos, voy al fresco», confesaba.

Willy Bárcenas y Vanesa Martín en el programa ‘Factor X’. (Foto: Mediaset)

Sus palabras generaron una risa sonora en la malagueña que, a los pocos segundos, se transformó en una gran sorpresa. «¿Vas sin calzoncillos enserio?», preguntaba. Willy, sin más dilación, confirmaba sus declaraciones: «Siempre voy sin calzoncillos. De toda la vida», aseguraba, dejando entrever que es una manía que lleva cumpliendo desde hace años.

Esta revelación deja al descubierto que, poco a poco, tal y como él dijo en su Instagram el mismo día que se estrenó el programa, está logrando mostrarse tal y cómo es. «Que nervioso estaba ese primer día, pero ya voy estando en mi salsa. Espero que lo disfrutéis tanto como yo», escribía por aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Bárcenas (@guillermo.barcenas)

Se desconoce la fecha en la que terminará la emisión de la última edición de Factor X pero, según uno de los post más recientes del mencionado, parece que Willy ya tiene compromisos profesionales que inundaran su agenda próximamente: «Se acerca otro gran verano. Nuevas canciones, nueva gira y grandes reencuentros. Y el Madrid otra vez campeón de Europa», comentaba.

El punto débil de Willy Bárcenas en la cocina

Además de desvelar la prenda de ropa que nunca lleva puesta, Bárcenas también ha compartido con sus compañeros y con el público el otro hobbie que tiene ajeno a la música. Entre actuación y actuación, Vanesa Martín propuso al resto del jurado hacer un grupo de WhatsApp juntos para poder hacer planes fuera del trabajo. «Quiero hacer algo en casa. Hagamos un asadito o algo», decía.

Willy Bárcenas y Vanesa Martín en el programa ‘Factor X’. (Foto: Mediaset)

Era en ese momento cuando el cantante del grupo Taburete desvelaba que él «cocinaba muy bien», aunque, al mismo tiempo, reconocía que la parrilla no era su punto fuerte. «Tengo una barbacoa, pero no la he usado nunca porque soy muy malo en eso», confesaba. Vanesa, al escuchar a su compañero, dio la solución perfecta a la situación: «Estando aquí Lali, yo le dejo que ella lo haga», decía entre risas. Y es que cabe destacar que el asado argentino es uno de los pilares de la cultura gastronómica del país natal de la intérprete de Obsesión.