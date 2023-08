Willy Bárcenas sigue inmerso en la resaca emocional que está suponiendo este verano para él. El pasado 27 de mayo, el cantante se dio el ‘sí, quiero’ con la escritora zaragozana Loreto Sesma. Íntima celebración que tuvo lugar en la finca La Gaivota, a las afueras de Madrid. Enclave hasta el que se desplazaron numerosos rostros conocidos como Amaia Salamanca, Begoña Vargas e influencers de la talla de Anita Matamoros, Anna Ferrer Padilla y Alba Díaz, entre otras. Tras el enlace, el propio artista quiso dedicar unas palabras repletas de cariño a su mujer. Lo hizo a través de las redes sociales, publicando un vídeo del que será uno de los días más importantes de su vida.

«Gracias a la vida, porque a pesar de los golpes recibidos y a tanta montaña rusa no han podido con nosotros. Tengo los mejores amigos, los padres más leales, el mejor trabajo del mundo y a la mujer de mi vida. Nada hubiese sido posible sin estar a tu lado @l.sesma. Millones de gracias a @camarografobodas @dguadas por hacer esta obra de arte de vídeo», indicó, muy emocionado en el post. Ahora, en medio de la temporada estival ha concedido una entrevista en la que ha hablado de sus proyectos musicales.

Pero eso no es todo, porque también se ha posicionado sobre el debate de la asignación de género, ya que en un concierto que dio en Boadilla dijo: «Niños, niñas, nunca niñes». «Son coletillas que me salen cuando veo al público muy entregado», ha dicho a diario El Mundo

Willy Bárcenas en el podcast ‘Entre el cielo y las nubes’ / Podimo

«Vamos a ver, es que hay hombres y mujeres, no hay más. A partir de ahí, yo respeto que una persona que ha nacido con un sexo se identifique con otro. Lo que pasa es que creo que con esto nos estamos volviendo locos. Por ejemplo, cuando sale Bibi Andersen todo el mundo ve a una mujer. Pero no estoy de acuerdo con lo que pasó el otro día con el señor que se había enfadado con la cajera de Lidl porque le había llamado caballero. Tu percepción de cómo te sientes no la tenemos que ver el resto, o sea, el resto vemos lo que vemos», ha continuado, muy sincero. Lejos de quedarse ahí, el artista ha comentado que lo del género fluido son «chorradas». «Esas cosas ya me parecen un chiste. Hoy me levanto mujer y mañana me acuesto hombre. Hay casos en los que es real que el sexo no concuerda con el género y lo defiendo y, por supuesto, estoy a favor de todo eso. Pero también creo que hay mucha gente que, con tal de llamar la atención y sentirse importante, se inventa cosas que yo no creo que existan», ha finalizado.

Taburete es el grupo liderado por Willy Bárcenas, que lanzó su éxito ‘Sirenas’ en 2017/Gtres

Por otro lado, sobre la libertad de expresión, el hijo de Luis Bárcenas ha indicado que «a mí ya me han prejuzgado antes de hablar. El que no me quiere escuchar no va a hacerlo, haga lo que haga. Eso nos permite decir lo que queramos. Yo siempre me he mojado y cuando he tenido que hablar de mi situación familiar o de política, siempre he dicho lo que pensaba o casi todo lo que pensaba». De esta manera, con esta entrevista, Willy deja clara cuál es su postura sobre lo mencionado anteriormente.