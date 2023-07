Casi dos meses después de celebrar su boda y tras disfrutar de una espectacular luna de miel en destinos tan exóticos como la Polinesia Francesa, en concreto, las islas de Bora Bora y Tahití, Willy Bárcenas ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales un resumen hasta ahora no visto públicamente de algunos de los mejores momentos de su enlace con Loreto Sesma. La pareja se casaba el pasado 11 de mayo en una discreta ceremonia civil en la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, pero algunos días después, casi a final de mes, lo celebraba junto a sus amigos y familiares por todo lo alto en una finca ubicada en la localidad de Aravaca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Bárcenas (@guillermo.barcenas)

Una fiesta a la que acudieron algunos rostros destacados del panorama nacional como Amaia Salamanca y Rosauro Varo, Alba Díaz, Rodrigo Rato o Café Quijano, entre otros muchas figuras conocidas de la socialdad. Ahora, cuando la pareja ya ha vuelto a la normalidad, el cantante ha compartido un vídeo en el que da las gracias a todos los que les acompañaron en su día más especial y aprovecha también para mandar un mensaje de amor a su mujer: «Gracias a la vida, porque a pesar de los golpes recibidos y a tanta montaña rusa no han podido con nosotros. Tengo los mejores amigos, los padres más leales, el mejor trabajo del mundo y a la mujer de mi vida. Nada hubiese sido posible sin estar a tu lado @l.sesma», ha escrito Willy Bárcenas en su perfil público. Unas bonitas palabras en las que el cantante ha hecho especial hincapié a sus padres, que no pudieron acudir al enlace civil de la pareja dado que tanto Luis Bárcenas como su esposa, Rosalía Iglesias, se encuentran cumpliendo condena por delitos económicos. No obstante, ambos sí que recibieron permisos especiales para acudir a celebrar este día tan especial para su hijo y su nuera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Bárcenas (@guillermo.barcenas)

El vocalista de Taburete hizo pública su relación en el año 2020, cuando invitó a su novia a subir al escenario de uno de sus conciertos para cantar a dúo una canción con él. Una forma original de confirmar un romance que ha acabado en el altar, con una doble celebración, tal como ellos querían.

Willy Bárcenas junto a su mujer, Loreto Sesma. / Gtres

Desde entonces, ambos han estado muy unidos. Willy Bárcenas ha sido uno de los grandes apoyos de Loreto Sesma en sus momentos más delicados, como cuando falleció su padre, con el que tenía una relación muy especial. El cantante se siente muy orgulloso de su mujer, a la que no duda en dedicar bonitas palabras a través de las redes sociales. Lo que no se sabe es si pronto el matrimonio sorprenderá aumentando la familia.