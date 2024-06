Isabel Gaudí ha estado presente en la Feria del Libro 2024. La actriz ha presentado La casa sin techo, su primera obra, que trata de una historia de amor y desamor de una pareja mayor. «Es mi primera feria del libro y estoy feliz», ha asegurado a los micrófonos de Gtres.

Sobre cómo está siendo la acogida ha indicado que se encuentra satisfecha porque «la gente se está interesando por el teatro. La gente se para por el teatro leído. Está mostrando su interés», ha indicado, muy emocionada. Gaudí ha disfrutado de este proceso con mucho cariño y ha explicado que al ser creativa es una «forma de expresar el arte».

Isabel Gaudí en la Feria del Libro. (Foto: Gtres)

Los proyectos de Isabel Gaudí

Además de hablar de su presente profesional, la intérprete ha contado qué planes de futuro tiene. «Pues acabo de terminar una obra de Galdós y también un musical de Lina Morgan, así que ahora descasando y esperando cosas buenas, que lo necesitaba», ha comentado.

Su relación con Ana Obregón

La actriz que se ha labrado su futuro en el séptimo arte, se dio a conocer tras su participación en la mítica serie de Ana y los 7, emitida por La 1 entre 2002 y 2005. Ficción en la que interpretó a Sharon, la mejor amiga de Ana que trabajaba en el show girl del Chicago. Estuvo presente durante 91 episodios.

Durante esta reaparición, Isabel ha explicado que ella mantenía una relación cercana con Ana Obregón y que hablaban por teléfono. Sin embargo, desde que «está con la niña reconozco que muy poco», ha contado. «Nada, he perdido el contacto con ella», ha asegurado Gaudí, haciendo referencia a Ana Sandra, nacida mediante gestación subrogada a través de la genética de Aless Lequio, hijo de Ana fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer.

Ana Obregón en un evento. (Foto: Gtres)

Pese a que la amistad se ha ido deteriorando y ambas están distanciadas, Isabel Gaudí ha hecho hincapié en lo mucho que quiere a la presentadora. «Fuimos muy amigas. Me trató muy bien, siempre con mucho cariño. Me ayudó, me apoyó y solo tengo palabras buenas para ella. Sólo quiero que esté bien y que sea muy feliz. Yo sabiendo que está bien me quedo tranquila porque la quiero mucho», ha asegurado.

Por otro lado, la actriz ha dado a conocer que con otros miembros del elenco sí que tiene relación. «Algunos somos muy amigos, nos vemos constantemente. Se hizo familia. De las cosas que hice en televisión es la que más familia he hecho», ha asegurado con nostalgia al recordar aquellos años dorados.

Isabel Gaudí posando sonriente. (Foto: Gtres)

Su consolidada carrera

Isabel Gaudí es una actriz con una larga carrera teatral y una sólida trayectoria en televisión. Conocida popularmente por la trama protagonizada por Ana Obregón, también ha formado parte de otras conocidas series como Cuéntame cómo pasó o Compañeros. Su apariciones más recientes fueron en 2018 con No hay camas libres, una comedia sobre la crisis y Escándalo de una obsesión de Telecinco.

En cuanto al cine ha participado en largometrajes como; Cruzados, de Miguel A. Cárcano; Interior Noche, Miguel Ángel Cárcano; La curva de la felicidad, de Luis Sola; Y viceversa, de Miguel Alcantud.; La Noche del Hermano, de Santiago García de Leaniz; ó Mujeres, de Guillermo de la Cueva.

También ha ejercido de escritora y directora del cortometraje Jumping en el año 2011 y ha protagonizado varios cortos como; Amancio, un vampiro en el pueblo de Alejo Ibáñez y Josu Ortiz; Fuera de juego y Agur, de David P. Sañudo; Tiempos Muertos, de David P. Sañudo; Una vez de Sonia Madrid y María Guerra; ó Manchas de Jorge Torregrosa.

Teatro

En teatro, su obra teatral más reciente es Maravilloso fue volver, un espectáculo musical que homenajea la figura de Lina Morgan. Además destaca su interpretación en obras como; Dinero Negro dirigida por José Manuel Carrasco; Humo, de Juan Carlos Rubio, dirigida por Manuel Galiana; Rumores, dirigida por Pedro G. de las Heras, entre otras muchas.