Laura Bozzo ha sido una de las grandes protagonistas de Gran Hermano VIP 8. Durante estos meses, la presentadora latinoamericana ha acaparado numerosos titulares por sus distintos momentos dentro del reality. A pesar de no haberse llevado el ansiado premio final, ya que la triunfadora fue Naomi Asensi, la peruana se ha convertido en la ganadora de gran parte de la audiencia. Tras su paso por la casa más famosa de la televisión, han vuelto a salir a la luz algunos de los momentos más delicados de la vida de Bozzo, entre los que se encuentran importantes problemas con la justicia.

Laura Bozzo delante de una piscina/ Instagram

La presentadora ha sido centro de numerosas controversias en Latinoamérica, principalmente en Perú y México, donde es reconocida y a la vez polémica. Sin embargo, las situaciones más conflictivas han desembocado en acciones legales, llevando a Laura a ser imputada y condenada. Incluso, la presentadora llegó a estar en búsqueda y captura por la Interpol. Una de las últimas veces que Laura tuvo problemas con la justicia fue en el verano de 2021, por una supuesta deuda de 13 millones de pesos (medio millón de euros) a causa de haber vendido una propiedad embargada por la Administración Tributaria.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva por riesgo de evasión. Bozzo se mantuvo oculta después de no cumplir con su ingreso a la cárcel en la fecha indicada, mientras la orden de arresto se emitió a nivel internacional, abarcando 190 países. Tras varias semanas, la comunicadora pagó parte de esa deuda y su ingreso en prisión quedó suspendido. «Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si yo no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada. Si hubiese sido más joven jamás me hubiera ido a la fuga, yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados», dijo el pasado mes de agosto en el programa Venga la alegría.

Laura Bozzo con un vestido/ Instagram

Esta no ha sido la única polémica de Laura Bozzo. Años antes, la periodista estuvo envuelta en otra controversia relacionada con el cobro de tres millones de dólares de una red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos en 2002. Este asesor del expresidente peruano Alberto Fujimori cumplió una condena de 25 años por delitos contra la humanidad.

En el juicio, Bozzo recibió una sentencia de tres años de arresto domiciliario y posteriormente, en 2006, fue condenada a cuatro años de prisión. A pesar de estas sentencias, nunca ingresó a prisión y optó por viajar a México. Se especula que mantenía reuniones con Montesinos, recibiendo instrucciones para transmitir mensajes a favor de Fujimori en sus programas. Según Matilde Pinchi Pinchi, Bozzo llegó a percibir 10.000 dólares mensuales de fondos públicos, más los tres millones iniciales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

Además, en 2007, la presentadora estuvo en medio de otro escándalo donde se alegaba que se benefició tras un desastre natural en Pisco que causó estragos y múltiples víctimas. Durante este incidente, afirmó haber rescatado a una niña de los escombros, aunque después se reveló que fue una actriz relacionada con su programa de televisión quien realizó dicha acción, no ella.