El príncipe Enrique y John Travolta se acuerdan de Lady Di en un día muy especial

La aparición del príncipe Enrique en los premios Living Legends of Aviation era muy esperada. Ha sido la primera vez que ha participado en un acto público desde que han salido la luz los problemas que han obligado a su padre a cancelar su agenda institucional. El rey Carlos de Inglaterra debe someterse a una operación de próstata, algo que se encargó de comunicar a su hijo a través de un mensaje que quizá no le diera tiempo a leer.

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado para informar sobre los últimos acontecimientos y fuentes cercanas insisten en que el príncipe escuchó la prensa antes de leer el mensaje que su padre tenía preparado para él. Sea como sea, enrique prefiere no hacer declaraciones al respecto y se ha dedicado a disfrutar en el Beverly Hills Hilton de Los Ángeles junto al artista John Travolta, quien guarda un recuerdo estupendo de Lady Di.

El príncipe Enrique sonriendo / GTRES

El hijo de Carlos III ha recibido un galardón por ser una «leyenda viva de la aviación» y han homenajeado su época como copiloto de helicóptero y artillero en el ejército. Más emocionado que nunca en este día tan importante, ha aprovechado para tener un gesto con su madre en el que también ha participado John Travolta.

John Travolta se acuerda de Lady Di

El príncipe Enrique ha recibido su premio en manos de John Travolta y ambos han vivido un momento muy especial que ha recordado a una escena que la princesa de Gales vivió en Casablanca en 1985. El presidente Ronald Reagan organizó una cena e invitó a Diana de Gales, quien coincidió con el protagonista de Grease. Las dos estrellas se fundieron en un divertido baile que todavía sigue dando mucho de qué hablar.

John Travolta en un evento / GTRES

Lamentablemente Meghan Markle no ha podido vivir este momento, pues no ha hecho acto de presencia en esta gala que era tan especial para Enrique. Según informa Daily Mail, ha sido John Travolta quien insistió para que le dieran el premio a Enrique de Inglaterra. Algunos pilotos se sintieron molestos porque no entendían que el aristócrata británico estuviera nominado, pero el artista de Grease dejó claro que se lo merecía más que nadie.

La situación era tan tensa que Lord West, antiguo jefe de la Royal Navy, dijo antes de la gala: «Él no es una leyenda viva de la aviación. Sugerir que lo es resulta patético. Hace que todo parezca una tontería si están dispuestos a elegir a alguien como el príncipe Harry. No logró ninguna hazaña emocionante ni una increíble habilidad de vuelo mientras volaba para el ejército. Solo están tratando de conseguir publicidad. Saben que causará revuelo».

Un día muy especial para el príncipe Enrique

Nada más subirse al escenario, el príncipe Enrique le recordó a John Travolta que no había olvidado lo que hizo con su madre. «Yo tenía solo un año cuando bailaste con mi madre en la Casa Blanca y ahora míranos. Lo único que queda por hacer es… no bailar juntos, sino volar juntos». Esta frase demostró la gran complicidad que hay entre ellos.

Congratulations #PrinceHarry on being inducted to Living Legends of Aviation Hall of Fame #LivingLegendOfAviationAwards pic.twitter.com/7RBzSsE6c8 — Renee (@Aditiya_renee) January 20, 2024

El duque de Sussex sirvió para el ejército durante una década, pero algunos consideran que no se merecía recibir este galardón. Sin embargo, él ha hecho caso omiso a estas críticas y durante su discurso ha declarado: «para mí, volar ha sido una experiencia trascendente. Un encuentro cercano con la magia, una invitación a proteger la libertad, a sentirse libre y, curiosamente, una oportunidad de conectarse a tierra, sin estar realmente conectado a tierra».

El marido de Meghan Markle ha recalcado que se sometió a la misma formación que el resto de sus compañeros. «Creo que mi entrenamiento de vuelo, que duró tres años, es una de las lecciones más importantes de la vida. Desencadenó una amplia gama de sentimientos». Después de esto y de rendir un bonito tributo a su madre, se bajó del escenario y celebró el galardón que acababa de recibir