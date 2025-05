Primeras palabras de Terelu Campos tras su vuelta de ‘Supervivientes’: "Quiero fumarme un cigarro"

Hace unas semanas, Terelu Campos regresó a Honduras, por segunda vez, como enviada especial y, aunque se sabía que su estancia no sería muy larga, lo cierto es que nadie se imaginaba que acabaría tan pronto. Y es que durante la última emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie la hermana de Carmen Borrego descubrió que el equipo del programa había considerado que su misión en el reality había terminado definitivamente. Una decisión que la propia Terelu se tomó muy bien, ya que confesó que ella también quería irse a casa a pesar de estar muy contenta «de haber podido volver».

Ahora, la colaboradora de televisión ya está en su país natal y, nada más llegar al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha sido sorprendida por la prensa, a quienes ha confesado (y mostrado) lo primero que quería hacer tras su segunda vuelta de Supervivientes. «Estoy muy cansada. […] Me alegro mucho de que os hayáis reído conmigo […] Lo que sí quiero es fumarme un cigarro, que no me he fumado un cigarro en 25 horas», decía mientras se encendía uno delante de las cámaras. Además, añadía que tenía ganas de llegar a su casa, tumbarse en su cama y tomarse un Cola Cao, una de sus bebidas favoritas.

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, los reporteros le han expuesto lo que ha ocurrido en los últimos días con Mar Flores, quien ha salido huyendo de la prensa tras la última entrevista de su hijo Carlo Costanzia en televisión. Una reacción de la que Terelu ha manifestado que «no tiene nada que decir».

Por otro lado, los periodistas también contaban a la hija de María Teresa Campos que Montoya había sido el salvado de la noche. «Por un lado me alegro y por otro lado me da pena Carmen. No sabía nada, estaba metida en un avión con un cambio de horario de ocho horas», comenzaba a decir. «Me alegro por Anita y lo siento por Carmen, es una tía estupenda. […] Los dos me dolían. Cualquiera de los dos que se fuera, me dolía», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

Por último, Terelu garantizaba que «venía muy tranquila», aunque lo cierto es que en sus próximas apariciones televisivas tendrá muchos frentes abiertos de los que pronunciarse. Empezando por su pasado oculto con Álvaro Muñoz Escassi y siguiendo por su comentado tonteo con Montoya. Sin olvidarnos de su relación con Mar Flores, su consuegra, la cual continúa acaparando muchos titulares del país a pesar de que a Alejandra Rubio no le guste que sea así.