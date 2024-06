Primeras palabras de Laura Sánchez tras su ruptura con David Ascanio

Fue el pasado miércoles, día 5 de junio, cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco del fin de la ruptura entre la modelo Laura Sánchez y el músico tinerfeño David Ascanio tras más de quince años juntos y seis unidos en matrimonio. No obstante, no ha sido hasta este viernes cuando la alemana se ha pronunciado al respecto de la noticia. Lo ha hecho desde la Sala Gabana de Madrid, donde la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) han dado lectura a los nominados de la I Edición de los Premios Academis de la Moda Española.

A su llegada al lugar, Laura Sánchez ha atendido a los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión, que le han preguntado, invetitablemente, por su situación sentimental. Visiblemente tranquila y muy sonriente, la modelo ha confesado que «está bien» y que la decisión ha venido dada «desde el amor y el cariño que nos tenemos». «Somos familia. Han sido 15 años, pasan estas cosas y desde el amor se toman decisiones por el bien de los dos. Son cosas que pasan y ya está, pero todo está bien», han sido sus palabras.

Laura Sánchez, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su intervención, Laura Sánchez ha asegurado, además, que no existen terceras personas entre la ya ex pareja y que la decisión de separarse se tomó hace varias semanas, de modo que no se trata de algo precipitado. «No, no fue la semana pasada», ha dicho no sin antes hacer referencia a su hija como el gran amor de su vida. «La persona de la que más enamorada estoy es de mi hija. Ese amor es un amor totalmente diferente a otro tipo de amor, pero los diferentes tipos de amores hacen que nosotros estemos bien que tengamos ganas de trabajar cada día (…) Hay que amar la vida, amar a tus hermanos, a tus amigos y ser consciente de que somos unos privilegiados. Mientras tengamos salud, disfrutemos cada día de todo».

La revista ¡Hola! fue el medio que se hizo eco de la separación de Laura Sánchez y David Ascanio, y afirmó que la ruptura del matrimonio se había producido en términos amistosos y de mutuo acuerdo, al estar, sus protagonistas, atravesando etapas vitales muy diferentes. Asimismo, la publicación apuntaló que, en estos momentos, la modelo y actriz continúa viviendo en la casa que ambos compartían en el corazón de Madrid, mientras el cantante, por su parte, se habría mudado a un nuevo domicilio en la capital.

Laura Sánchez, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Laura Sánchez y David Ascanio

La historia de amor de Laura Sánchez y David Ascanio comenzó en 2009, cuando la modelo tenía 27 años y él 33. Ambos se conocieron gracias a unos amigos en común. «Teníamos muchos amigos en común que aseguraban que nos teníamos que conocer. Yo les decía que trajeran a Laura a alguno de mis conciertos, pero no venía nunca. Hasta que un día nos presentaron en un cumpleaños», dijo David en una entrevista a la ya citada publicación.

Después de algo más de nueve años de noviazgo, la onubense y el canario se casaron el 29 de junio de 2018 en Tenerife, en una boda sorpresa celebrada en la tierra del artista. Un enlace muy especial al que no faltó Naia, la hija de Laura Sánchez fruto de su relación anterior con el ex futbolista español, Aitor Ocio.