Primeras palabras de Laura Sánchez tras hacerse público su nuevo amor con Manuel Escribano

La vida sentimental de Laura Sánchez esta situada en la primera plana de la noticia desde principios del mes de junio, fecha en la que salió a la luz su ruptura con el músico tinerfeño, David Ascanio. Ambos mantenían una relación sentimental de más de quince años, entre los cuales, seis de ellos, fueron marido y mujer. Tal y cómo desveló la revista del saludo, el fin de su historia de amor se produjo en términos amistosos y de mutuo acuerdo y, a día de hoy, cada uno habría rehecho su vida por separado. Mientras que el cantante se ha mudado a un nuevo domicilio, la actriz estaría viviendo un nuevo romance que, de nuevo, le ha posicionado en el centro del huracán mediático.

Tan solo tres semanas después de conocerse el fin de su matrimonio, Laura Sánchez ha sido vista en Sevilla paseando junto a Manuel Escribano, un conocido torero con el que ha compartido besos, abrazos y muchas complicidad. Unos gestos que han dejado al descubierto su inesperado romance, el cual por ahora, no ha sido confirmado por ninguno de los dos, aunque las imágenes publicadas hablan por sí solas. No obstante, rompiendo con su eterno blindaje, la intérprete ha pronunciado sus primeras palabras al respecto. Lo ha hecho mientras llegaba a la fiesta del verano del programa de Ana Rosa Quintana.

Laura Sánchez en Madrid. (Foto: Gtres)

«¿Estás feliz y enamorada?», preguntaba uno de los reporteros encargados de cubrir sus pasos. Laura, sin entrar en mayores detalles, respondía «que estaba muy bien». Intentando desviar el tema, Sánchez contaba que tanto ella como sus compañeros se habían reunido para «celebrar el éxito de la temporada» y, sin querer contestar a nada más, se marchaba agradeciendo a la prensa su trabajo. Pese a que quiso mantener la discreción en todo momento, lo cierto es que la gran sonrisa que esbozaba en su rostro dejaba al descubierto el bueno momento por el que está atravesando su vida.

Todo lo que se sabe sobre el romance

Según ha podido conocer la revista ¡Hola!, Laura y Manuel, una de las parejas de momento, se encuentran dando los primeros pasos de su relación. De acuerdo con lo publicado por el medio citado, se estarían conociendo y entre sus planes no se encontraría el querer ocultarse, ya que la ruptura de la actriz con su anterior pareja surgió hace unos meses (aunque salió a la luz hace unas escasas semanas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Escribano (@manuel.escribano)

Es importante resaltar que, el pasado 6 de junio, justo nada más conocerse su separación, Laura Sánchez reaparecía en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid y, aunque entonces no se sabía, su visita tenía un importante significado, y es que Manuel era uno de los diestros que componía el cartel de la jornada taurina. No obstante, existe una infinidad de ocasiones en las que los medios de comunicación les han fotografiado tanto juntos como con amigos, disfrutando de diferentes planes que, hasta ahora, era fruto de su amistad. Cabe destacar que también coincidieron en la pasarela We Love Flamenco.