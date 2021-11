Un año más, la revista Woman Madame Figaro, ha hecho entrega de los Premios Woman. Una velada que se ha celebrado en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se trata de la quinta edición de estos galardones, una ocasión muy especial en la que esta vez se ha querido destacar facetas como la responsabilidad social o la sostenibilidad.

Bajo el título Premios Woman Planet, Woman ha reconocido las iniciativas más innovadoras y sostenibles que se han producido en los ámbitos de la moda y la belleza, y que están suponiendo toda una revolución en estos sectores, con un enfoque más ético y ecológico.

En esta edición se ha hecho entrega de ocho premios en total que pretenden reconocer la labor de los galardonados, su esfuerzo y la evolución que han experimentado por avanzar en medidas que respetan el medio ambiente, la inclusión, la diversidad o el apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Los reconocimientos de este año han recaído en: Adolfo Domínguez (Premio Marca Nacional), Missoni (Premio Marca Internacional), Slow Love (Premio Colección Sostenible), Jeanologia (Premio Investigación y Desarrollo), Javier Goyeneche (Premio Pionero), Eugenia By Tous (Premio Colección Joyería), Write her future de Lancôme (Premio Acción Social) y ‘Porque nuestro planeta lo vale’ de L´Oréal París (Premio Iniciativa Sostenible).

El acto ha estado presentado por la periodista Silvia Tomás y ha contado con la presencia de numerosos rostros conocidos del panorama nacional e internacional.

Una de las primeras en llegar ha sido Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro ha estado recientemente en Estados Unidos acompañando a su marido, con motivo de los Grammy Latinos. La hermana del duque de Alba se ha mostrado encantada con el reconocimiento: «me hace especial ilusión porque es sostenible, porque es por la colección de este año. Lo bonito de esta colección además es que una parte va destinada a la protección de la naturaleza y los animales en peligro de extinción». Eugenia no ha asistido a la reciente misa que se ha celebrado por el aniversario del fallecimiento de su madre, organizada por Cayetano, donde sí ha estado su hija Tana: «ha sacado lo mejor de cada casa», ha dicho.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez han recibido el Premio Colección Sostenible. Vestidas de Slow Love, ambas se han mostrado entusiasmadas con este galardón: «que una marca tan pequeñita como la nuestra sea reconocida por la sostenibilidad, que podamos ir vestidas de Slow Love con tejidos de plástico reciclado», ha dicho.

Vanessa Romero, muy guapa de blanco, ha asegurado que está muy contenta de que las cosas poco a poco se vayan reactivando. «Una noche importante, da gusto encontrarte con gente y con una causa tan bonita como esta», ha declarado. La actriz ha recalcado que está muy feliz tras la vuelta con su pareja, así como en el ámbito profesional.

Otra de las asistentes ha sido la cantante Tamara. Con un espectacular vestido rojo, la artista se ha mostrado muy feliz. Tamara ha explicado que tiene numerosos proyectos en curso, una gran noticia después de unos meses un tanto complicados, tal como ella misma dijo.

No han faltado rostros como Dafne Fernández, Begoña Villacís, Carla Nieto, Paula Echevarría o Adriana Abenia. Aunque no estaba anunciado en principio, Penélope Cruz también ha asistido a la gala, pero en su caso, su llegada se ha producido después del photocall. No te pierdas nuestra galería con los mejores looks de la velada.