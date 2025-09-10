Francisco Rivera rompe su silencio: esto es lo que piensa sobre la separación de Kiko e Irene

Francisco Rivera ha reaparecido ante los medios este miércoles en la inauguración del Food Market de Enrique Tomás en Sevilla, y ha aprovechado para pronunciarse sobre dos temas que han captado la atención del público en los últimos días: la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales y la situación judicial que enfrenta su hermano Cayetano Rivera. Con una actitud medida y serena, Francisco ha querido transmitir su punto de vista sin entrar en polémicas, dejando claro que su prioridad sigue siendo la prudencia y el respeto hacia las personas involucradas.

Sobre la separación de Kiko e Irene, Francisco ha mostrado su comprensión, aunque reconoce que la situación le resulta delicada y complicada. «Ellos sabrán, yo lo siento mucho. Es bastante delicado y complicado. Estoy seguro de que lo importante son las niñas, que estén bien. Ellos harán todo lo posible para que las niñas estén bien», ha dicho el torero, mostrando su preocupación por el bienestar de Ana y Carlota, las hijas de la ex pareja. A pesar de que la relación entre Francisco y Kiko es prácticamente inexistente, ha querido expresar su apoyo de manera indirecta, subrayando que el resto de las personas del entorno familiar y social deben acompañar el proceso con discreción: «No he hablado con él, sabéis que la relación es nula absoluta», añade.

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Francisco también ha sido cuestionado sobre la situación judicial de su hermano Cayetano Rivera, envuelto en un caso relacionado con un altercado en un restaurante de Madrid que derivó en una detención por presunta resistencia a la autoridad y desobediencia. Sobre este tema, Francisco ha mostrado su confianza en el sistema judicial y su deseo de que se aclare la situación de manera justa: «Lo de Cayetano es delicado. Yo creo en la justicia y espero que se aclare. Si mi hermano metió la pata, que pague, y si no, que se haga justicia. Él está tranquilo y tiene ganas de que todo se aclare. Está centrado en su final de temporada». Con estas declaraciones, Francisco transmite apoyo familiar sin interferir en los procesos legales, demostrando prudencia y serenidad frente a la prensa.

Kiko Rivera e Irene Rosales, unidos por sus hijas tras la separación

Tras la sorpresiva noticia de su separación hace apenas dos semanas, Kiko Rivera e Irene Rosales han protagonizado un emotivo reencuentro en Sevilla que ha dejado constancia de su madurez y compromiso como padres. La ex pareja ha decidido acompañar a su hija mayor, Ana, en su primer día de colegio, un gesto que refleja que, a pesar de sus diferencias sentimentales, ambos priorizan el bienestar de sus hijas por encima de todo. Con gestos de cariño, sonrisas y charlas animadas durante el trayecto hacia el centro escolar, Kiko e Irene demostraron que la ruptura no ha afectado su capacidad de mantener un vínculo cordial y respetuoso. Este reencuentro confirma que, aunque ya no compartan vida en pareja, continuarán trabajando juntos como equipo por Ana y Carlota, dejando claro que la familia y la estabilidad emocional de sus hijas seguirán siendo siempre la prioridad, más allá de cualquier polémica o rumor.