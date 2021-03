No cabe duda alguna de que las bodas han cambiado en tiempos de pandemia. Además de las restricciones, la nueva normalidad ha hecho que este tipo de eventos -y otros también- se planteen de otra manera, no solo en lo que respecta a la forma de celebrarse, sino también a otras cuestiones como puede ser el look de los novios o de los invitados, que cada vez más optan por la comodidad. Los confinamientos han provocado que cada vez más optemos por la practicidad, la versatilidad y el confort, dado que pasamos mucho tiempo en casa y queremos sentirnos lo más confortables posible. Una tendencia en la que el chándal se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados, aunque nunca pensamos en que podría acabar siendo la prenda estrella de una boda, como así ha sido.

El portero del Real Madrid, Andriy Lunin, y su pareja, Anastasia Tamazova, han apostado por esta prenda para su enlace, tras seis años de relación. La pareja contraía matrimonio civil el pasado 18 de marzo en una discreta ceremonia en la capital del país, pero a diferencia de lo que cabría esperar en estos casos, no ha habido un gran despliegue estilístico, sino que ambos han optado por la sencillez y comodidad de un chándal para este día tan importante en sus vidas.

La novia se ha decantado por un chándal en color blanco, siguiendo la tradición que marca este tipo de eventos, que ha combinado con zapatillas a juego, un espectacular ramo de flores blancas y un bolso azul con cadena dorada. En lo que respecta al look beauty, Anastasia también ha preferido la naturalidad, con el cabello suelto al estilo Bob y un maquillaje suave en el que destacaba especualmente la mirada. Por su parte, el deportista ha optado por un chándal de color azul, con zapatillas en blanco, muy similares a las de su ya esposa. Las banderas de España y Ucrania, el país de procedencia de los enamorados, han presidido la sala donde se ha celebrado esta inusual e íntima boda, en la que no se ha apreciado la presencia de invitados, aunque la pareja ha recibido numerosas felicitaciones a través de las redes.

Aunque la pareja ha optado por la comodidad del chándal para su enlace, lo cierto es que no resulta tan habitual ver a la novia con esta prenda, al menos no a diario, pese a que sí que es un estilo al que recurre con cierta regularidad. Es cierto que en su petición de mano ambos lucieron esta prenda, tal como mostraron a través de sus respectivos perfiles de Instagram, pero la realidad es que la ucraniana es muy activa en redes sociales, donde suele posar con estudiados looks que siguen las tendencias y con los que presume de su figura y que acumulan muchos comentarios en su perfil de Instagram.

No es la primera vez que vemos looks alternativos en enlaces, pero este look se lleva, sin duda, el premio al más original y, sobre todo, al más cómodo. Han sido varias las novias que han sorprendido apostando por deportivas en lugar de los clásicos zapatos de tacón o por estilismos más desenfadados. Sin embargo, la opción de Anastasia Tamazova es la más insólita e inesperada. Estamos seguros de que pronto marca tendencia en moda nupcial por su comodidad.