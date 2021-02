Evan Rachel Wood rompe su silencio. La actriz ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram para acusar a Marilyn Manson de violencia machista y abuso sexual. Aunque en anteriores ocasiones la intérprete ya había asegurado haber sido víctima de abusos sexuales, no ha sido hasta ahora cuando ha decidido denunciar públicamente a su agresor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)



A través de su perfil de la conocida red social, la protagonista de “Westworld” ha compartido un texto en el que señala a Brian Warren -conocido en el mundo de la música como Marilyn Manson-, como su agresor. “Empezó a abusar de mí cuando era una adolescente. Me manipuló hasta la sumisión”, empieza diciendo el texto publicado por la actriz. Wood y Manson empezaron una relación que salió a la luz cuando ella tenía apenas diecinueve años y el músico rozaba los cuarenta. A pesar de que llegaron a comprometerse, su relación terminó poco antes de que se celebrara la boda.

Ahora, la actriz ha querido alzar la voz: “ya no vivo con miedo a represalias o chantajes”, ha escrito. Evan Rachel Wood ha querido hacer un llamamiento para frenar conductas como las que ella padeció: “estoy aquí para denunciar a este peligroso hombre y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las víctimas que ya no guardarán silencio”, ha asegurado. De hecho, Wood ha querido compartir a través de sus stories los testimonios de otras mujeres que han corroborado el suyo y en los que se resaltan las conductas tóxicas del artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marilyn Manson (@marilynmanson)



A pesar de que es la primera vez que la actriz habla abiertamente de este aspecto señalando al que fuera su prometido, hace algunos años, concretamente en 2016, durante una entrevista para la revista “Rolling Stones”, Evan reveló que había sido víctima de violación y violencia de género, pero no quiso apuntar a ninguna de sus exparejas. «Sí, he sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar. La primera vez no tenía claro si aquello, por ser la otra persona mi pareja, podía considerarse violación, hasta que fue demasiado tarde», dijo-.

En 2019 fue una de las impulsoras de la ley “The Phoenix Act”, un proyecto que busca dar una mayor cobertura y apoyo a las víctimas de este tipo de abusos. Cuando se promulgó el proyecto de ley, la actriz declaró ante el Senado de California y aseguró que la persona que había abusado de ella le había ocultado su adicción al alcohol y otras sustancias y que sufría episodios de celos extremos que muchas veces terminaban con grandes destrozos en casa y amenazas.

No es la primera vez que la relación entre Mason y Wood acapara titulares. En el año 2009, unas polémicas declaraciones del artista hicieron saltar todas las alarmas: “todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo», declaró a la revista «Spin».

El músico también explicó entonces los detalles de una crisis que atravesaron en 2008: «Cada vez que la llamé ese día, llamé 158 veces, tomé una hoja de afeitar y me corté en la cara o en las manos. Quería mostrarle el dolor que ella me hizo pasar. Fue como, ‘Quiero que veas físicamente lo que has hecho», aseguró.

Hace algún tiempo, “The Hollywood Reporter” informó acerca de la existencia de una investigación policial abierta contra Manson por varios delitos sexuales no especificados que supuestamente tuvieron lugar en 2011. Sin embargo, finalmente, en el año 2018 se desestimó el caso por falta de pruebas.