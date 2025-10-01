Portadas de revistas: la solitaria escapada de Mar Flores y el homenaje de Alba Flores a su padre

El viaje de Leonor como princesa de Viana a Navarra ha sido recogido por las portadas de las principales revistas. Acompañada de sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia, pero no de su hermana, la infanta Sofía, la heredera estrenó por fin en público el título que lleva desde la proclamación de su padre como jefe del Estado y que la vincula con la herencia del histórico reino de Navarra.

Han sido varias las portadas de las revistas que han llevado a la princesa de Asturias a su primera plana, como es el caso de ¡Hola!, que habla de Leonor como la princesa de una nueva generación, capaz de unir tradición y modernidad. También Diez Minutos y Semana le han dedicado unas páginas en el interior y han hecho una mención en la cubierta.

Portada de la revista ¡Hola!.

Sin embargo, además del viaje de la heredera a Navarra, las portadas están cargadas de temas interesantes en esta primera semana de octubre. Semana lleva a su portada a Mar Flores, en medio de la polémica que rodea a la modelo por la publicación de sus memorias. Según publica la revista, Mar Flores ha sido pillada por los fotógrafos en un viaje a Ibiza: «Las fotos de su escapada más triste», reza el titular que acompaña el reportaje, en el que se ve a la modelo cabizbaja y seria. La misma revista recoge las claves del enfrentamiento entre Mar Flores y Terelu Campos, así como un reportaje de la nueva casa de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales.

Portada de la revista Semana.

Anabel Pantoja es la protagonista de la portada de la revista Diez Minutos. La publicación lleva a sus páginas las imágenes de su último reencuentro con David: «Más enamorada que nunca», reza el texto que acompaña el reportaje. Mar Flores y su hijo mayor también tienen cabida en la primera plana, con unas fotografías que demuestran que entre madre e hijo sigue habiendo buena sintonía.

Portada de la revista Diez Minutos.

La familia Flores vuelve al centro de atención con el homenaje de Alba Flores a su padre en el 30 aniversario de su muerte: «Estuve años enfadada con él, pero ya le he perdonado», asegura la actriz en la portada de Lecturas. Esta revista lleva también a su primera plana las mejores imágenes de las bodas del fin de semana y un reportaje en el que analiza la delicada situación de Telma Ortiz tras su separación de Robert Gavin Bonnar. La pareja rompió su relación hace un año, pero ha sido ahora cuando se han conocido los detalles de la ruptura.

Además de la princesa Leonor y su primer viaje oficial a Navarra como princesa de Viana, en la portada de ¡Hola! la otra protagonista es la hija de Antonio Banderas. Stella del Carmen está a punto de contraer matrimonio y se ha sincerado en las páginas de la revista: «Soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer, España», asegura la joven, cuyo enlace se celebra en apenas unas semanas.