Portadas de revistas: de las risas de Ainhoa Armentia y Pablo Urdangarin al encuentro de Escassi con su ex

Último miércoles de revistas del mes de septiembre y, en esta ocasión, la atención principal la ha acaparado Iñaki Urdangarin, su hijo Pablo y Ainhoa Armentia. Los tres han protagonizado unas fotografías publicadas por la revista Semana que no han pasado desapercibidas, principalmente por la complicidad que han derrochado el hijo de la infanta Cristina con la pareja de su padre durante un partido de balonmano celebrado en el Palacio de Deportes de León.

Por otro lado, la citada publicación también ha destacado la romántica boda de Pablo López y Laura Rubio, la cual tuvo lugar en un histórico enclave situado en Alcalá del Valle, Cádiz. Además, Semana también ha sacado a la luz un reportaje exclusivo de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, quienes han sido vistos juntos de nuevo tras su ruptura, disfrutando de una tarde de cine.

La revista Diez Minutos ha elegido a Tamara Falcó como protagonista de la portada de su último número. Y es que la marquesa de Griñón se ha sincerado sobre su notable cambio de físico, asegurando que ya ha perdido 5 kilos, así como también ha revelado en exclusiva que ha acompañado a Íñigo a su nuevo reto Ironman en Italia. Asimismo, también han publicado el álbum privado de la historia de amor de Aitana y Plex y unas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo sobre su relación con Mar Flores, la cual no recuerda como «una buena época».

Por su parte, Lecturas ha destacado el saber estar de la Reina Letizia durante su viaje a Egipto, el cual ha dejado unas imágenes espectaculares del reinado de Sus Majestades. La revista también ha sacado a la luz los entresijos del 60º cumpleaños de Terelu Campos, así como ha homenajeado a Robert Redford, un actor de Hollywood que ha fallecido el pasado 16 de septiembre y que han destacado como «una estrella inmortal». En otro orden de cosas, el medio ha analizado el encuentro de Kate Middleton con los Trump, donde han puesto en alza el brillo que mantuvo la princesa de Gales en todo momento.

Por último, ¡Hola! también se ha centrado en el viaje a Egipto de los Reyes, destacando el poder de la esposa del monarca con el que expertos consideran que «está demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera».

Además, ha publicado las fotografías más esperadas del backstage de los Premios Gen H, la confesión de Tamara Falcó sobre la llegada de un nuevo bebé a su familia y la reunión de gran parte de la alta sociedad en una de las citas más esperadas de la semana.