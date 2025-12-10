Portadas de revistas: del primer hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez a la ruina de Fedra Lorente

Segundo miércoles de revistas del último mes del año y, aunque Alejandra Rubio ha acaparado dos portadas de la semana, lo cierto es que no ha protagonizado la noticia más impactante del papel couché del momento. Y es que los embarazos y la ampliación de algunas familias VIP ha sido lo más llamativo. Empezando por Fernando Alonso y Melissa Jiménez, quiénes tal y como ha publicado la revista ¡Hola! se encuentran esperando a su primer hijo en común después de más de dos años juntos. Así mismo, Ana Boyer y Fernando Verdasco también han anunciado al medio citado que en breve darán la bienvenida a su cuarto hijo. «Es un bebé totalmente buscado», explican.

Semana ha centrado gran parte de su portada en el primer cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, un evento al que ninguna de sus dos abuelas ha acudido. No obstante, la revista también ha sacado a la luz que la actriz Fedra Lorente, más conocida como la Bombi, está en la ruina y que incluso ha tenido que recurrir a Cáritas para pedir ayuda. Por otro lado, la publicación ha sacado a la luz unas imágenes exclusivas de Gloria Camila y Manuel Cortés disfrutando juntos de la noche madrileña y de la escapada de Toñi Moreno junto a su hija a Laponia.

Diez Minutos tampoco ha dejado pasar la polémica que se ha generado en el clan Campos a raíz del cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio. No obstante, lo cierto es que su número se ha centrado en desvelar tres nuevas historias de amor hasta ahora desconocidas. Y es que, al mismo tiempo que Alexia Rivas ha sido pillada junto a un apuesto joven disfrutando de una escapada a Galicia, Pitingo también ha protagonizado sus primeras fotografías con Laura Escudero, su nueva novia, tras divorciarse de su ex, con la que llevaba 17 años casados. Por otro lado, según el medio citado, Amelia Bono también habría rehecho su vida sentimental al lado de Álex, su entrenador personal.

Por último, Lecturas ha publicado una entrevista en exclusiva a Alba Carrillo, quien ha hecho balance del 2025 asegurando que lo cierra como uno de los mejores de su vida. Además, la modelo también ha ajustado cuentas con su polémico pasado, señalando que «la llegaron a tomar por loca, pero que realmente estaba completamente rota».

Además, Lecturas también ha sacado en exclusiva que Blanca Romero y Quique Sánchez Flores mantienen una relación sentimental. Además, han repasado cómo ha sido la primera entrevista de Iñaki Urdangarin en televisión, donde ha confesado que «ha llorado mucho», así como también han sacado a la luz que Isabel Pantoja ha ultimado un acuerdo millonario con Netflix.