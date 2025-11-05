El Rey Juan Carlos se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad en los últimos días a raíz de la publicación de su libro de memorias. Un texto que lleva el título de Reconciliación y que ha sido escrito en estrecha colaboración con Laurence Debray, autora de Mi rey caído. El libro ya ha salido a la venta en Francia y se espera que en las próximas semanas esté disponible en España. No obstante, se han ido conociendo algunos detalles y extractos, incluidas declaraciones del padre del Rey Felipe a medios galos que han recogido estos primeros fragmentos.

La revista ¡Hola! lleva a su portada un reportaje en el que cuenta cómo fue el proceso de redacción de sus memorias. Laurence Debray explica la verdadera historia detrás de este libro tan esperado, las anécdotas más desconocidas y los secretos mejor guardados. En un encuentro con el padre de Felipe VI en su casa en Abu Dabi, don Juan Carlos explica que doña Sofía no tiene igual en si vida, una mujer excepcional y una Reina extraordinaria.

Portada de la revista ¡Hola!.

Precisamente este tema es el principal de la portada de la revista Semana. En un adelanto de las memorias, la publicación recoge las palabras de don Juan Carlos hacia su esposa: «Sofía es una mujer excepcional, íntegra y bondadosa». Unas palabras con las que, según la revista, el Rey Juan Carlos le pide perdón a doña Sofía.

En Lecturas es la Reina Letizia la que acapara la atención de la portada, aunque también en relación con las memorias de su suegro. La periodista Pilar Eyre desvela los detalles que no cuenta el libro del padre de Felipe VI sobre cómo se llevaban ambos. «Así hizo sufrir Juan Carlos a Letizia. Humillaciones públicas y rumores maliciosos», titula la revista, que publica también unas fotografías de Juan Urdangarin, hijo mayor de la infanta Cristina, con una compañera con la que se le ha visto en actitud cómplice y cariñoso.

Portada de la revista Semana.

El Rey Juan Carlos no es la única figura del entorno de los Reyes don Felipe y doña Letizia que esta semana ha concentrado el interés de las revistas. En Diez Minutos son la hermana y la madre de la Reina las que han sido captadas por los fotógrafos durante una salida privada. Paloma Rocasolano se ha convertido en el mejor apoyo para su hija tras su separación de Robert Gavin Bonnar.

Portada de la revista Lecturas.

La infanta Sofía continúa centrada en sus estudios universitarios en Lisboa como cualquier alumna más, pero la cercanía de la capital lusa con España le permite viajar a menudo a nuestro país. La hermana de la princesa Leonor ha sido pillada por los fotógrafos mientras disfrutaba de un plan privado en Madrid. Vestida de manera casual, la infanta se comporta como cualquier joven de su edad.

Portada de la revista Diez Minutos.

La nieta de Carolina Herrera y David Bustamante

Más allá de los temas relacionados con los Borbones, las revistas llevan a sus portadas otras cuestiones. Isa Pantoja ha sido fotografiada junto a Asraf y su hijo pequeño, centrada en su nueva vida en familia. La nieta de Carolina Herrera, Carolina Lansing, ha posado para ¡Hola! en un precioso reportaje previo a su debut en París y David Bustamante ha sorprendido con su impresionante cambio físico. El cantante ha perdido 20 kilos, se ha cambiado de casa y está centrado en su nueva gira.