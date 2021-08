Pol Granch está en el punto de mira tras protagonizar un incómodo momento durante uno de sus conciertos. Conocido por su triunfo en ‘Factor X’ hace ya tres años, no es la primera vez que genera polémica por su comportamiento. Hace unas semanas se vio obligado a disculparse por los tuit “machistas”y “homófobos” -como definieron los usuarios de la Red- que escribió antes de dar su salto al estrellato. Pese a que trató de justificar cierta actitud, Granch ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán lo que ha hecho arder aún más las redes sociales.

Durante su último concierto, mientras interpretaba el tema ‘En llamas’, el dúo que comparte con su expareja, Natalia Lacunza, cambió la parte de la cantnate para ridiculizar su manera de cantar. Este instante ha sido grabado por uno de los allí presentes y el vídeo no ha tardado tiempo en hacerse viral en la conocida plataforma de Tik Tok. En dicho ‘clip’ se puede ver con claridad como Pol cambia de posición cada parte de la canción para que quede claro en qué momento está intentando ridiculizar la voz de Lacunza.

Asimismo, otros usuarios se han percatado cómo ha cambiado una de las letras de sus canciones. En la parte que dice «quédate con él si te da lo que yo no te he dado” ahora dice “quédate con ella», referencia a la nueva relación de la intérprete con otra mujer. De modo que, la actitud de Pol Granch ha generado un gran revuelo mediático entre los internatuas que no han dudado en dar su opinión. «Si alguna gente aún dudaba de que este tío es un misógino de mierda ya no hay dudas posibles. Pol Granch, eres un ser repugnante intentando humillar y ridiculizar públicamente a una persona que te da mil vueltas como artista y como persona», se podía leer en uno de los tuits más virales.

La rapera Sara Socas ya confesó que el también conocido actor de ‘Élite’ -serie emitida en Netflix y de la que forman parte actores de la talla de Ester Expósito y Miguel Bernardeau, entre otros-, que el artista trata mal a varias mujeres que pertenecen a la industria de la música.

Por su parte, Natalia Lacunza, muy activa a través de las redes sociales ha respondido tajantemente a esta polémica en la que se ha visto envuelta por culpa de su expareja. Ha sido a través de Twitter donde ha dedicado unas palabras que van dirigidas directamente a Pol Granch y su “imitación” en el escenario. “A veces el sentido del ridículo es importante, creo”. Mensaje que ha sido de lo más aplauido por los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza)

En cambio, Pol Granch no se ha pronunciado al respecto y por el momento, parece ser que aboga por el silencio tras recibir esta lluvia de críticas.