Los planes de Cayetana Rivera para su 25 cumpleaños

Cayetana Rivera está de celebración. La hija del torero Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, alcanza este 16 de octubre un hito especial: sus 25 años. Para conmemorar esta fecha tan señalada, Cayetana ha decidido organizar una celebración a la altura de su cómodo estilo y gusto, y ha elegido el emblemático Círculo de Bellas Artes de Madrid como el escenario perfecto para este evento.

La elección del lugar no es casual. El Círculo de Bellas Artes, con su majestuosa arquitectura y ambiente cultural, simboliza un espacio de arte, glamour y tradición, características que también definen a la joven. Sin embargo, más allá del simple escenario, la fiesta promete ser una velada con temática veneciana. Este detalle es clave para comprender la visión detrás de la celebración, ya que refleja el amor de Cayetana por la elegancia clásica y el misterio de los bailes de máscaras de Venecia, pero con un toque único y personal. La idea, según ha trascendido, no es evocar un carnaval al uso, sino darle un aire más refinado, fusionando el espíritu veneciano con la esencia española.

Cayetana Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La fiesta, de acuerdo a la información que ha adelantado en primicia la revista ¡Hola!, la habría organizado el Grupo Pacífico, una empresa a los mandos de José Milán para la que Cayetana trabaja desde 2023 como VIP event Manager, dedicada a la organización de congresos y eventos corporativos y privados. «Somos una empresa familiar que ha sabido adaptarse al mercado, evolucionar y crecer sin perder sus valores. Potenciamos el engagement entre nuestros clientes y sus diferentes públicos, mediante la organización de congresos, incentivos y eventos, en los que prima una cuidada logística, un componente tecnológico en constante evolución y, todo ello, enlazado con una comunicación a la medida de las necesidades de nuestros clientes», señalan en la página web del sitio.

Por lo que respecta a los invitados, se espera que acudan personalidades destacadas del ámbito social y cultural español, muchas de ellas parte de la alta sociedad. Entre ellos, es probable que haya grandes amigos de la familia Rivera y Martínez de Irujo, así como figuras cercanas al mundo de la moda, con quienes Cayetana ha estrechado lazos en los últimos años. Destaca aquí la influencer María García de Jaime y su esposo, Tomás Páramo, o la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Victoria Federica, con quien la joven se ha dejado ver en numerosas ocasiones ante los medios de comunicación.

María García de Jaime, Cayetana Rivera y Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La joven se ha ido consolidando como un referente de estilo y elegancia, y este 25 cumpleaños no será una excepción. A lo largo de los años, Cayetana Rivera ha demostrado un gran sentido de la moda, que no sólo se refleja en sus elecciones de vestuario, sino también en su estilo de vida. Desde su niñez, ha estado expuesta al arte, la cultura y el glamour, influenciada por las figuras prominentes de su familia, tanto en el mundo taurino como en el aristocrático.

El estilismo de Cayetana Rivera para su gran día

Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo será la celebración en sí misma más allá de lo anterior, sí sabemos que a Cayetana Rivera la va a vestir Nicolás Montenegro, el diseñador que también estaba detrás del diseño que llevó en la comunión de su hermana Carmen, que se celebró en Sevilla el 6 de octubre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Montenegro (@nicolas__montenegro)

Este diseñador, conocido por su estilo moderno y refinado, ha creado un vestido que, según se ha adelantado, destacará por su aire de femme fatale. Acompañando este deslumbrante atuendo, Cayetana llevará una máscara personalizada diseñada por Vivas Carrión, un detalle que sin duda añadirá un toque de misterio y exclusividad a su look. «Llevará un vestido negro en tela devoré en cebrado con tul y terciopelo. No es un vestido de princesa. Es más bien de femme fatale. Y, en realidad, lo hemos tuneado. Un diseño recto, con la espalda al aire, cuello alto, y ya no voy a dar más detalles. Tiene que haber algo de sorpresa», ha desvelado Montenegro a la publicación antes citada.