El planazo de Susana Uribarri y su hija Carlota para disfrutar de la Navidad de Madrid

Starlite ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid. Lo ha hecho con su ya mítico festival al más puro estilo Marbella, pero en un formato mucho más reducido. A lo largo de 12 días, Sandra García-Sanjuan y su marido y pareja laboral, Ignacio Maluquer, han establecido su proyecto en los pabellones 12 Y 14 del recinto IFEMA de Madrid. Por el escenario pasarán artistas de la talla de Ricky Martin, India Martínez, Manuel Carrasco o Miguel Poveda, entre otros. El encargado de dar comienzo a los recitales ha sido Melendi. Una cita, la del asturiano, que ha convocado en el enclave a numerosos rostros conocidos, entre los que destacaban Susana Uribarri y su hija Carlota, que no han querido perderse la velada.

Para la ocasión, las dos han elegido estilismos sofisticados que dejan en evidencia la elegancia que la hija ha heredado de su madre y el gusto por la moda que ambas profesan. Susana ha optado por uno de los colores tendencia de esta temporada, el marrón chocolate, y ha defendido un total look compuesto por unos pantalones anchos con franja de raso en los laterales y un chaleco de punto adornado con varias ristras de lentejuelas que conformaban rombos. El toque de luz lo ha aportado con una camisa blanca que ha llevado debajo de lo descrito y puso el broche de oro al estilismo con unos salones dorados.

Susana Uribarri en Starlite Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Carlota Uribarri ha optado por la comodidad con un outfit creado con unos pantalones de cuadros, un top negro y unas zapatillas de la firma Golden Goose. La nota festiva la ha dado con una cazadora tipo bomber oscura con brillo en las mangas y con un exclusivo bolso de charol negro que forma parte del exquisito y lujoso universo creado por Christian Dior. Todo ello rematado con un cinturón de piel con broche dorado de la firma Gucci.

Carlota Uribarri en Starlite Madrid. (Foto: Gtres)

Otros asistentes al concierto de Melendi

Por el photocall instalado en el acceso al recinto ferial, también posaron otros asistentes, entre los que se encontraba Manuel Martos, en la que ha sido la primera aparición pública tras conocerse la nueva ilusión de Amelia Bono, su ex mujer. Una noticia que ella misma anunció a través de sus redes sociales y que pilló por sorpresa a la gran mayoría de sus seguidores.

Para deleitarse con temas como Lágrimas desordenadas, De pequeño fue el coco o Barbie de extrarradio, el empresario e hijo de Raphael ha elegido un look casual que combina deportivas, jeans, camisa de rayas y jersey abrigo en verde caqui.

Manuel Martos en Starlite Madrid. (Foto: Gtres)

El humorista Carlos Latre y su descendiente Candela Latre, la actriz Lidia San José o Rosario Mohedano —la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito— junto a su primogénito, el hijo que tiene en común con Antonio Tejado, también vibraron anoche al ritmo de los acordes del ovetense y su equipo musical. Esta noche, a las nueve y media, actuará sobre las tablas del mismo escenario Ricky Martin, un prometedor concierto —el único del intérprete en España— para el que todavía quedan entradas disponibles.