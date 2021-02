Pilar Rubio y Naty Abascal han disfrutado este fin de semana de un plan de amigas en Madrid. La presentadora y la exmodelo han aparcado por unas horas sus respectivos compromisos familiares y profesionales para aprovechar y dar un paseo por las calles de la capital y almorzar juntas con otros dos amigos. La exposa de Sergio Ramos y Naty Abascal mantienen una buenísima relación, de hecho, la sevillana estuvo presente en la boda de Pilar y ella ha hablado en varias ocasiones de lo mucho que la admira.

Hace algunos días, Pilar Rubio protagonizó uno de los retos más complicados que se recuerdan durante su intervención en “El Hormiguero”. Un desafía de apnea que superó sin problemas y por el que ha recibido numerosas felicitaciones. La presentadora no ha querido especificar si volverá a repetirlo. «No sabe, no se sabe», ha dicho.

Pilar se encuentra en pleno proceso de mudanza, aunque no ha querido dar más detalles sobre el traslado ni sobre su nueva residencia. La presentadora ha optado por un look cómodo para esta cita. Pilar se ha decantado por unos vaqueros de corte mum fit y tobilleros, con algunos rotos en la zona del muslo. Ha completado su estilismo con una camisa blanca, sneakers a juego y un clásico trench beige ribeteado en rojo y fular a juego. No podía faltar el maxibolso en negro, de plena tendencia. En su caso, se ha tratado del modelo Kelly de Hermès, que ha llevado a modo de bandolera. En cuanto al look beauty, ha apostado por la naturalidad tanto en el maquillaje como en el peinado, con un moño de estilo messy.

La exmodelo de 77 años ha derrochado estilo por las calles de Madrid con un conjunto en color negro compuesto por un sencillo pantalón vaquero, jersey a tono, botas Mou con plataforma interna y una original chaqueta con estampado étnico que combinaba a la perfección con la bandolera roja y el pañuelo que ha escogido para resguardarse de las bajas temperaturas. Naty Abascal no ha querido pronunciarse sobre la polémica que en los últimos días rodea a su hijo mayor, Rafael Medina. Hace unas semanas la Fundación Casa Ducal de Medinaceli cesaba a cinco de sus patronos: Victoria Hohenlohe, actual duquesa de Medinaceli; Victoria Medina, duquesa de Santisteban; Casilda Medina, marquesa de Solera; Rafael Medina, duque de Feria, y su hermano Luis Medina. Un repentino cambio del que, al parecer es responsable el actual presidente de la Fundación, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba. Ni el duque de Feria ha ofrecido más detalles de este asunto, ni tampoco ahora su madre, que se ha limitado a responder con un “muy bien, gracias”, a las preguntas de los periodistas.

Una relación muy especial

La relació entre Naty Abascal y Pilar Rubio se remonta varios años atrás. Más allá de la admiración que la esposa de Sergio Ramos siente por la exmodelo -algo que no ha dudado en declarar en numerosas ocasiones de diversas maneras, como a través de Instagram-, lo cierto es que ambas han tenido la oportunidad de trabajar juntas varias veces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Naty Abascal fue una de las invitadas sorpresa de la boda de Pilar Rubio con el futbolista del Real Madrid. De hecho, acaparó gran parte de la atención con un impresionante vestido de Oscar de la Renta de inspiración torera que fue objeto de polémica porque el color fucsia al parecer era uno de los que Pilar había pedido que no llevaran las invitadas.