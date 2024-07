Pérez Simón y Teresa Bueyes, inseparables tras la comentada separación del empresario

Juan Antonio Pérez Simón y Silvia Gómez-Cuétara han puesto punto y final a su relación, tras doce años de noviazgo. Así lo anunció la revista del saludo, asegurando que la pareja se separó hace ya unos meses. Cabe recordar que su última aparición pública fue el pasado mes de marzo en la celebración nupcial de Victoria Hermosilla, hija de Silvia, con Emilio Botín d’Ordano, sobrino de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. Como no podía ser de otra manera, la inesperada noticia se ha posicionado como una de las más comentadas del momento, ya que supone que el empresario vuelve a posicionarse como uno de los solteros más codiciados de la jet set española, a sus 83 años. Un ‘título’ que le ha vuelto a situar en la primera plana tras llamar la atención a propios y extraños su inseparable amistad con Teresa Bueyes, más conocida en la esfera pública como ‘la abogada de los famosos’.

Desde que se conoció su soltería, lo cierto es que las pocas veces que se ha visto a Pérez Simón ha sido acompañado de la letrada. Primero en el multitudinario cumpleaños de la misma, celebrado en la finca de su amigo Luis Miguel Rodríguez, alias ‘El Chatarrero’. Y, después, en la urbanización de La Finca en la que reside el empresario, donde festejó una especial cena de verano en la que reunió a varios personajes de renombre de nuestro país con motivo de su santo, San Juan. En esta ocasión, Bueyes también estuvo entre las invitadas.

Teresa Bueyes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. El pasado domingo, 30 de junio, tal y como informó la periodista Beatriz Cortázar (encargada de de detallar los encuentros mencionados líneas más arriba), también acudieron juntos al Teatro Real de Madrid para ver el estreno de Madama Butterfly. Después, se fueron a cenar a un restaurante cercano donde la comunicadora asegura que derrocharon «una complicidad que se presenciaba desde kilómetros» con «risas, confidencias, sorpresas y confesiones».

Por ahora, Pérez Simón no se ha pronunciado sobre esta especial amistad. Sin embargo, quien sí lo ha hecho ha sido Teresa Bueyes, la cual ha desmentido que entre ellos haya algo más que una relación de amigos. No obstante, sus últimos planes juntos no han podido evitar situar sus nombres en la primera línea de la noticia.

El delicado estado salud de Silvia Gómez-Cuétara

Silvia Gómez-Cuétara y Juan Antonio Pérez Simón en el Museo Reina Sofía de Madrid. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo que salía a la luz la ruptura entre Pérez Simón y Cuétara, ¡Hola! también informaba del delicado estado de salud que padecía la nieta de uno de los fundadores más importantes de las galletas María. Y es que ha sido diagnosticada de cáncer prácticamente al mismo tiempo que se rompía su relación sentimental. Según ha publicado LOC, fue Silvia la que decidió terminar su historia de amor con el empresario para centrarse en cuidarse, descansar y recuperarse, ya que necesitaba alejarse de todos los eventos sociales.