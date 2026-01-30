Pepe Navarro da la cara por Julio Iglesias: "Es una barbaridad, no hay que juzgar a la gente"

Tal y como hemos informado en OKDIARIO, Julio Iglesias tiene «pruebas y testigos» que confirman que a sus ex empleadas les ofrecieron dinero para denunciarle. El archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un giro de 180 grados al caso y son muchos los que quieren dar la cara por el cantante. En LOOK ya hemos hablado de Ana Obregón, quien incluso le escribió una carta abierta al artista donde le daba la enhorabuena por los últimos acontecimientos. Ahora le ha tocado el turno a Pepe Navarro, quien ha dado un paso adelante para recordar el derecho a la presunción de inocencia que tiene todo el mundo.

Pepe Navarro reconoce que hay cosas que se le escapan, pero tiene claro que la única persona que puede juzgar a Julio Iglesias es un juez o una jueza, por eso no entiende los comentarios que se han generado. «No hay que juzgar a la gente antes de que un juez lo haga. Esto seguro que no le ha quitado el sueño», afirma el presentador delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Lo cierto es que Julio habló con OKDIARIO en exclusiva nada más archivarse el caso y reconoció que este tema había dañado su reputación.

Julio Iglesias en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Como es normal, muchos rostros conocidos exigen que, las mismas personas que han señalado a Iglesias, ahora le pidan perdón. Dentro de este grupo está Ana Obregón, pero cada vez son más los que defienden al cantante sin ningún reparo. Ahora hay que sumar el nombre de Pepe Navarro a este batallón, pero hay que tener en cuenta que el intérprete tiene miles y miles de fans que nunca han dudado de él.

Pepe entiende que Julio Iglesias haya vivido unos días delicados porque «eso no le gusta a nadie», pero considera que en estos momentos «está celebrando» que la Audiencia Nacional haya archivado el caso.

La reacción de Pepe Navarro

Pepe Navarro ha reaccionado de forma contundente y no le ha temblado el pulso a la hora de reconocer que hay muchos rostros conocidos que se han visto perjudicados por situaciones similares. Durante una charla con el diario La Razón, también ha hablado de este tema y ha igual de directo que con la agencia Gtres.

Pepe Navarro en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«No, no me ha sorprendido. Esto ocurre casi cada día. Es triste, pero es así. Yo creo que hay gente que debería plantearse sus asuntos con más seriedad y rapidez, porque enseguida aparecen alimañas que intentan aprovecharse de las circunstancias sin pruebas, sólo porque alguien dice algo», ha declarado al respecto.

Hay que recordar que Navarro también ha recibido acusaciones parecidas, por eso afirma que habla con conocimiento de causa. «En mi caso todo lo que se ha dicho es mentira y además tengo pruebas que lo demuestran. Pero la vida es como es y hay que asumirla tal como viene», comenta. Después ha reconocido que no quería hablar de su problema porque para él «está cerrado» y no quiere saber nada más del asunto.

En estos momentos, Pepe Navarro disfruta de una vida tranquila. Ha sido un de los presentadores más destacados de la pequeña pantalla y ha estado al frente de programas tan míticos como Esta noche cruzamos el Mississippi. Ahora tiene por delante una etapa marcada por la calma, de ahí que no quiera remover sus viejas polémicas.