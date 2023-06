Izquierda caviar. La expresión que hizo furor en la Francia de Mitterrand a finales de los años ochenta y se importó para la beaufitul people de la España de esa misma época, ha vuelto dentro y fuera de las esferas políticas de nuestro país. Si bien hace escasas semanas era Isabel Díaz Ayuso (44) quien recurría al término para referirse (una vez más) a Mónica García (49), la líder de Más Madrid, por defender a la clase obrera cuando vive, según parece, en una casa de lujo cercana al Parque del Retiro, en Madrid; ahora han sido las redes sociales quienes se han hecho eco de la expresión, comúnmente utilizada de forma peyorativa para dirigirse a las personas influyentes de izquierdas cuyo estilo de vida no se corresponde con el de las clases trabajadoras, para poner contra las cuerdas a Penélope Cruz (49).

La mujer de Javier Bardem (54), que ha sido siempre, y al igual que su esposo, una voz incómoda a ojos de la política, por sus numerosas manifestaciones en esta vertiente, se ha convertido en noticia en los últimos días al convertirse en imagen de la aerolínea Emirates, con la que la actriz ha reconocido haber viajado «durante muchos años y han sido parte de algunos de los viajes más especiales de mi vida».

Una campaña, sea como fuere, que no habría gustado nada a sus miles de seguidores, que consideran, que no es coherente su discurso en favor de los derechos de las mujeres y de las personas menos favorecidas, con el hecho de que colabore con una empresa cuyo origen está en un país donde no se respetan los derechos humanos ni de homosexuales ni transexuales, y tampoco de las mujeres. «¿Cómo se puede defender la lucha por un mundo mejor y contra el cambio climático entre anuncios de cruceros y aerolíneas? Más aún tratándose de aerolíneas de ese país…Ser coherente no cuesta tan caro, sobre todo cuando no hay ninguna necesidad. Luego firmamos peticiones de Greenpeace…¡Qué decepción!», dice una usuaria.

Esta no es la primera vez que Penélope Cruz es acuñada como miembro de la izquierda caviar. Pues sus ostentosas propiedades fuera y dentro de nuestras fronteras, así como sus idílicas vacaciones, sueldos millonarios y una comodidad propia de los grandes de Hollywood, han sido objetivo de críticas.

Y lo mismo ha ocurrido con otros rostros conocidos del séptimo arte, como Pedro Almodóvar (73). El director de cine siempre ha hecho gala de su orientación política hacia los partidos de la izquierda, al tiempo, eso sí, que ha sido criticado por lo mismo, precisamente, por su estilo de vida. Sobre todo, desde 2016, a tenor de las informaciones que vincularon al director de cine con los Papeles de Panamá, una masiva filtración de 11,5 millones de documentos que dejó al descubierto la relación de importantes figuras mundiales -desde empresarios a políticos, deportistas-, con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Irene Montero, en el punto de mira

«Irene Montero representa esa arrogancia innata de la izquierda caviar que no todo el mundo quiere ver». Estas fueron sólo algunas de las declaraciones que se escucharon entre los altos cargos políticos cuando se descubrió que Irene Montero (35) y Pablo Iglesias (44) habían comprado un chalet en Galapagar, una urbanización de la sierra madrileña lindante con el parque natural de Guadarrama. Se trata concretamente de una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con piscina, amplió jardín y casa de invitados que cuenta con un amplio salón comedor con cocina abierta y barra americana, perfectamente integrada en el conjunto y estilo rústico de la vivienda, cuarto de lavado, baño completo, despensa y garaje para dos coches.