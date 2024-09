Si hay algo que caracteriza a Penélope Cruz es el hermetismo en todo lo relacionado con su esfera más personal. Son contadas las ocasiones en las que la actriz hace declaraciones sobre este ámbito, rompiendo así su propia regla no escrita. Sin ir más lejos, ha concedido una entrevista de lo más especial a un gran amigo suyo. Se trata de Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA desde hace 10 años.

Ha sido el activista quien la ha recibido en su casa para entrevistarla. «Estoy muy feliz de estar aquí contigo por fin, nos conocíamos, pero es la primera vez que estamos juntos así de cerca. Es un día muy importante para mí, gracias por dejarme estar en tu casa», ha comenzado diciendo la actriz que se ha mostrado visiblemente emocionada.

Jordi ha querido saber acerca de su pasado y la ha preguntado sobre su infancia. «Dicen que era un poco difícil, que me portaba bastante mal, sobre todo los primeros años, que era buena estudiante, aunque no estudiaba mucho. Me llamaban Antoñita la fantástica, pasaba bastante tiempo, una o dos horas cada noche, imaginando cosas para el futuro», ha contado Penélope.

Penelope Cruz posando en un evento. (Foto: Gtres)

Ya de adolescente, Penélope ha confesado que tenía «mucho pavo» sobre los 13 y 14 años. «Pero era muy responsable porque quise compaginar los estudios con muchas cosas de baile. Bailaba clásico, bailé durante 18 años, y compaginaba con el teatro, hacía castings… Viví una crisis de agotamiento. Mi cuerpo y mi mente me dijeron que tenía que parar. Fue la primera vez que mi cuerpo me hizo parar. Años más tarde tuve que elegir entre seguir bailando y seguir trabajando como actriz», ha contado.

Su amor hacia Javier Bardem

«Yo le conozco desde hace 33 años y cuando le digo a él, cuando tú entraste en aquel cuarto en el que estábamos reunidos con gente de la película con gente de producción, yo ya sabía que íbamos a estar juntos, que íbamos a tener una familia. Él alucina», ha contado sobre lo que pensó Penélope la primera vez que vio a Javier Bardem durante el rodaje de Jamón Jamón. «Yo en ese momento lo supe y no sé explicar por qué, pero no siento que lo tenga que explicar, simplemente lo sabes, es más fuerte que tú, que tus pensamientos. Yo dije: ‘aquí está la persona con la que voy a compartir cosas muy importantes en mi vida’», ha recordado también

Penélope Cruz y Jordi Sabaté Pons. (Foto: Redes)

Sobre sus padres

En esta conversación, Penélope Cruz también se ha pronunciado sobre sus padres, dos personas que siempre han significado mucho para ella. «Me tuvieron muy jóvenes. Tenían 21 años, tanto yo como mis hermanos, cuando tienes padres tan jóvenes te sientes un poco en deuda porque hay una parte de su juventud que nunca vivieron… Nos dieron todo en años en los que era mas difícil. No tenían una situación fácil para sacarnos adelante. Nos han enseñado valores muy importantes que intento inculcar a mis hijos», ha indicado. «Mi padre es una pena, se fue muy pronto y muy de repente a los 62 años. Y mi madre ahí sigue con mucha salud, con una cabeza impresionante. Es una fuerza de la naturaleza, es una mujer muy especial que espero presentarte», ha añadido.

Penélope Cruz en un photocall. (Foto: Gtres)

Las palabras de Penélope hacia Jordi

«Ha llegado a mi vida un ser impresionante que no me lo quito de la cabeza, Jordi Sabaté Pons. Empecé a hablar con él, nos hemos hecho amigos, aunque no nos hemos visto en persona. Él hace sus videos y te cuenta que no puede respirar, respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar, está tumbado, depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos y tiene los ojos más bonitos del mundo, transmiten esperanza y ganas de luchar», explicó hace meses Penélope en El Hormiguero sobre este activista que se ha convertido en una persona muy importante para ella.