Día inolvidable el que vivió Pedro Piqueras este pasado 20 de noviembre. La Reina Letizia le hizo entrega del Premio APM al Mejor Periodista del Año 2023 en el marco de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid de Periodismo 2023. Se trata de un evento que se desarrolló con emoción en la Real Casa de Correos y que correspondió a la 85ª edición de los premios de la APM.

El reconocido periodista fue reconocido con esta distinción por la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, que reconoce la mejor labor periodística durante el pasado año al presentador. Cabe destacar que, el comunicador ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de la comunicación durante 51 años, 34 de ellos dedicados a la información televisiva en TVE, Antena 3 y Telecinco, donde condujo durante 18 años ininterrumpidos la edición de las 21:00 horas de Informativos Telecinco.

El mensaje de Pedro Piqueras

La Reina Letizia junto a Pedro Piqueras. (Foto: Gtres)

A través de las redes sociales, Pedro Piqueras ha querido escribir un emotivo mensaje tras recibir el mencionado galardón. «La Asociación de la Prensa de Madrid me concedió, muy generosamente, un premio que me entregó la reina y que marca el final de mi carrera en televisión», ha comenzado diciendo en un post en el que ha publicado una imagen del acto en el que aparece junto a doña Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Piqueras (@pedropiquerastv)

«Lo agradezco profundamente por lo que significa de afecto de mis compañeros de profesión», ha añadido. «También fueron premiados otros periodistas a quienes aprecio y admiro. Hablamos mucho de la defensa del rigor frente a los bulos que amenazan al valor de la credibilidad. La fotografía tiene su significado acerca del cambio de los tiempos», ha proseguido en su discurso.



La Reina Letizia junto a Pedro Piqueras. (Foto: Gtres)

«Veréis que los premiados somos hombres, en esta edición, pero quienes deciden, mandan y hacen entrega de los premios son todas mujeres. Por eso y por otras razones fue un acto bello, inolvidable», ha finalizado.

Así fue la despedida de Pedro Piqueras

La Reina junto a Isabel Díaz Ayuso y Pedro Piqueras. (Foto: Gtres)

El 21 de diciembre de 2023 fue el último informativo que presentó Pedro Piqueras. El periodista se jubiló a los 68 años después de toda una vida dedicada a la comunicación. «Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en TVE, era el año 1988, y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, doce en total, y los últimos 18 aquí en esta casa, en Telecinco. Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas», expresó. Desde entonces, le ha cogido el testigo el periodista Carlos Franganillo.