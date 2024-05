Paula Echevarría ya está lista para volver a actuar: así lo ha contado

En mayo de 2022, tras una larga temporada alejada de la televisión y volcada en su faceta familiar, Paula Echevarría regresaba a la pequeña pantalla. La asturiana se unía, visiblemente emocionada, al equipo de Got Talent como miembro del jurado de su octava edición, junto a Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide. Pero ¿Y qué hay de su faceta como actriz? Desde que decidiera apartarse de la vida pública en todo lo que refiere a su trayectoría en la industria cinematográfica -que pasa por producciones como Velvet, Gran Reserva o Los nuestros-, cierto es que Echevarría no ha vuelto a ponerse ante las cámaras en un rodaje. Aunque ahora, confiesa, espera hacerlo pronto.

Ha sido durante la mañana de este martes, aprovechando su asistencia a la celebración de los 25 veranos de Pantene, firma de cuidado capilar de la que es embajadora, que Paula Echevarría ha desvelado que se siente preparada y con ganas para volver a rodar. «Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí, llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa», ha comenzado diciendo. «Fue todo rodado, hilé la pandemia con mi segundo embarazo y el postparto, y me quede ahí. Con tal parón, de repente volver a arrancar se me hizo bola, pero ahora me siento capacitada para volver a ello», ha añadido.

Paula Echevarría, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La decisión de Paula Echevarría de dejar a un lado su carrera como actriz, vino motivaba por su situación personal y su deseo de pasar más tiempo con su familia y disfrutar de su entonces recién nacido. La actriz e influencer de moda dio a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el futbolista Miguel Torres, en abril de 2021. Paula es madre también de Daniela, la hija que tuvo durante su matrimonio con David Bustamante, que en los próximos meses cumplirá 16 años. «Ya no hay señales de bebé en casa, él ya es un niño y Daniela va a cumplir dieciséis años. En estos años no sólo el pequeño me ha necesitado, ella también», ha dicho Paula, en este sentido.

Para la ocasión, Paula Echevarría se ha enfundado en un vestido midi blanco, encorsetado y falda con detalle de volantes y bajo asimétrico de la firma española Masavi; que ha combinado con unas sandalias metalizadas y joyería a juego.

El mensaje de Paula Echevarría a Tamara Falcó

Durante el evento, Paula Echevarría ha sido preguntada expresamente por la incorporación, próximamente, de Tamara Falcó al equipo de Got Talent. La socialité, cabe recordar, sustituirá a Edurne en el talent show, que en marzo anunció su despedida del formato para fichar por Antena 3 y formar parte del jurado de La Voz Kids. «No la conozco personalmente pero todo el mundo me ha hablado maravillas de ella, así que bienvenida», han sido sus palabras.

Paula Echevarría, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre la marcha de la esposa de David de Gea, Paula Echevarría se ha mostrado muy apenada, pues ambas mantienen una buena relación de amistad. «Me da pena que Edurne no esté pero hemos creado una amistad durante estos años. Teníamos nuestro duelo Pili y Mili y nos apoyábamos mucho».