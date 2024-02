Patricia Pardo regresa al trabajo tras su baja por maternidad

Noticia inesperada la que dieron el pasado mes de julio Christian Gálvez, de 43 años, y Patricia Pardo, de 40. A través de una publicación en Instagram a última hora de la noche, la pareja sorprendió a los usuarios del universo 2.0 dando a conocer dos buenas nuevas. Por un lado, mediante aquel escrito confirmaron que llevaban un año casados y, por otro, que esperaban su primer hijo en común. Sin duda, un perfecto broche de oro a su historia de amor. Ahora, tras meses ausente de su puesto de trabajo, la presentadora ha retomado su rutina y ha regresado a la televisión.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en el photocall de un evento de Madrid/ Gtres

Patricia Pardo vuelve a la televisión

Fue el pasado 22 de diciembre, cuando el matrimonio dio la bienvenida al recién nacido, tal y como anunciaron a través de un comunicado conjunto. «Encontramos la LUz y el CAmino, el uno en el otro y, ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido. ¡Bienvenido, LUCA!», rezó el texto del escrito. Tras meses ausente de la televisión, Patricia Pardo ha retomado este lunes, 26 de febrero, sus compromisos profesionales.

Patricia Pardo y Chrintian Gálvez in Madrid / GTRES

Alrededor de las 11:00 horas, Pardo ha reaparecido en la pequeña pantalla con una gran sonrisa y con ganas de afrontar esta nueva etapa de su vida, tanto profesional como personal. Con un atuendo amarillo vibrante ha confesado lo mucho que echa de menos al recién nacido en este primer día de trabajo. También ha indicado que en esta vuelta está algo «nerviosa» y muy «emocionada». «Es una mezcla de ilusión, felicidad y tristeza porque es como si te arrancaran el corazón y lo dejarás en casa y estoy deseando volver», ha dicho.

Patricia Pardo y Christian Gálvez / Gtres

Patricia Pardo se sincera sobre la maternidad

Días antes de su vuelta a Vamos a ver, Patricia ha concedido una entrevista en la que se sinceró sobre cómo está viviendo la maternidad. «Ha sido un año estupendo y el colofón fue Luca», ha indicado. «Lo he pasado regular porque, si él está apegado a mamá, yo estoy todavía más. Sé que me va a costar más volver al trabajo. Pero no ha venido mal para saber que el bebé puede vivir sin mamá», ha dicho sobre su incorporación al trabajo.

Además, Patricia ha indicado que tiene una «ilusión increíble». «Pensaba que, al ser el tercero, no lo viviría con la misma intensidad. Y todo lo contrario: ahora miro al bebé todo el rato, lo mimo todo lo que puedo y disfrutándolo al máximo. Siempre que estoy con una embarazada, le digo lo mismo: ‘Disfrútalo y siéntelo, porque es lo mejor de la vida’. Ahora me lo estoy diciendo a mí misma», se ha sincerado, muy emocionada.

En cuanto a cómo está llevando Christian Gálvez la paternidad, Pardo ha indicado en la revista ¡Hola! que: «Ya sabía que Chris iba a ser un padrazo, porque ya lo es con mis niñas. Pero, mira, nos viene bien a los dos, como primeras prácticas, para saber que el bebé se puede adaptar, porque le estoy dando pecho».