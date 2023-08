Patricia Pardo confiesa cuál es su profesión frustrada: «Tomo nota para mi próxima vida»

Patricia Pardo está viviendo un verano muy especial. Christian Gálvez anunció en su cuenta de Instagram que se había casado con la presentadora en secreto y que estaban esperando a su primer hijo en común. Patricia no ha participado en ningún programa de televisión desde entonces y tampoco ha usado sus redes sociales para hacer ningún comentario sobre el tema.

Patricia Pardo tiene por delante un nuevo reto en su carrera profesional. Borja Prado y Alessandro Salem, los nuevos responsables de Mediaset España, han decidido que Ana Rosa Quintana pase a las tardes de Telecinco para presentar un nuevo programa. Esta estrategia afecta a Patricia, quien hasta este momento era uno de los rostros más destacados de El Programa de AR.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un photocall / Gtres

Telecinco no quiere prescindir de una periodista de su calibre, así que a partir de septiembre empezará a emitir un nuevo programa llamado Vamos a ver. Lo presentará junto a Joaquín Prat mientras Ana Rosa Quintana dará lo mejor de ella en su nuevo formato: TardeAR. El consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, ha vuelto a apostar por Pardo. Los éxitos que ha cosechado en el pasado respaldan su trayectoria, pero ¿a qué se hubiera dedicado si el periodismo no hubiera llamado a su puerta?

Patricia Pardo desvela cuál es su profesión frustrada

Patricia Pardo ha dado una entrevista y ha sido más sincera que nunca. Ha reflexionado sobre su pasado y ha explicado que en un primer momento no quería ser periodista. Cuando era pequeña soñaba con dedicarse a la medicina, pero a la hora de la verdad tuvo que tomar una decisión y apostó por el periodismo y la comunicación.

La presentadora se ha sincerado en el podcast que presenta el periodista Rafa Rodrigo en la plataforma Podimo, un espacio llamado Palabras al Microscopio. No está solo, le acompaña el inmunólogo Alfredo Corell y juntos reflexionan sobre palabras y conceptos que son comunes en las rutinas de todos. Desarrollan esta actividad al lado de una personalidad conocida y Patricia Pardo ha sido la última en colaborar con ellos.

La mujer de Christian Gálvez ha desvelado cuál es su profesión frustrada: le hubiera gustado estudiar medicina, pero cambió de opinión en el último momento. «Quería estudiar medicina, aunque al final opté por venirme a Madrid y llevó aquí ya 22 años», ha explicado en el medio citado anteriormente. Patricia es de Galicia y quería vivir una nueva experiencia, por eso se mudó a la capital.

El lado más desconocido de la presentadora

Patricia Pardo en ‘El programa de Ana Rosa’/ Mediaset

La periodista ha explicado que todavía sigue pensando en el tema, a pesar de que en Madrid ha triunfado. La opción era: quedarse en su tierra natal y estudiar para ser médica o mudarse a la capital y triunfar en el periodismo. «Sí que es verdad que tuve ese planteamiento y hay veces que lo pienso y digo: tendría que haber estudiado medicina y quedarme en Santiago».

Rafa Rodrigo le ha preguntado por la especialidad que hubiera elegido. «No lo sé, era muy jovencita, no tengo ni idea. Pero en aquel momento me atraía mucho la cirugía, ahora igual ya no», responde. El presentador del podcast ha bromeado con ella diciendo que tenía pinta de matrona porque, debido a su carácter, le pegaba mucho ayudar a otras mujeres a traer niños al mundo. «Tomo nota para la próxima vida, que en esta ya no me da tiempo», le ha respondido Pardo.