Patricia Pardo se encuentra completamente sumergida en nuevos proyectos, tantos personales como profesionales. Era el pasado 29 de julio cuando, junto a Christian Gálvez, anunciaba en Instagram que se encontraba viviendo uno de los veranos más especiales de su vida. La pareja cumplía un año de casados ese mismo día, dejando a todos boquiabiertos tras haberse dado el «sí, quiero» completamente en secreto, habiéndolo mantenido en silencio durante 365 días. Además, los ya marido y mujer anunciaban que se encontraban esperando a su primer hijo en común, definiéndolo como «el mejor regalo de aniversario» que podían tener. Sin duda, una etapa emotiva que les cambiara la vida por completo.

En cuanto a lo profesional, la periodista también se enfrenta a nuevos retos, y es que, tras más de 19 temporadas de éxito, El programa de Ana Rosa desaparecerá de la parrilla de la pequeña pantalla para dar paso a dos nuevos formatos matinales: La mirada crítica y Vamos a ver. Será en este último donde Patricia Pardo se estrenará como presentadora de la actualidad del magacín. Con motivo de este nuevo proyecto televisivo, la gallega se ha sometido al Challenge de Mediaset, donde ha abierto su corazón sobre todo lo vivido estos años atrás en la redacción del programa que formaba parte hasta ahora.

Aunque con muchos de sus compañeros actuales seguirá compartiendo plató en Vamos a ver, lo cierto es que, Pardo ha declarado que lo que más echará de menos será el buen rollo que había entre todo el equipo. No obstante, sin tapujos, ha confesado qué compañero elegiría para cada ocasión. Si tuviera que confiar el cuidado de sus hijas, elegiría a Marisa Martín Blázquez, ya que desvela que sus pequeñas «la conocen como tía Marisa».

Además, añade que «ella es mamá y que es una mujer sensata». En cambio, si tuviera que contar con uno de sus compañeros para irse de fiesta, se iría sin pensarlo con Jorge Luque: «Es un cachondo de la vida. Nos sentamos al lado y es una persona que cada día te sorprende con algo nuevo», sostiene. Para irse de vacaciones, escogería como compañera a Mayka Navarro, a quien considera una «tía grande y genial». Como confidente elegiría, sin lugar a dudas, a Dani Montero, a quien mantiene como un pilar fundamental de su día a día: «Es un tío equilibrado, maduro y con una trayectoria bestial», manifiesta.

Christian Gálvez, también vive una buena etapa profesional

Mientras Patricia Pardo se enfrenta a nuevos retos profesionales, Christian Gálvez también vive un muy buen momento laboral. El mítico presentador se encuentra al mando del concurso 25 palabras, donde, en varias ocasiones, ha declarado su amor hacia la presentadora. El madrileño confesó hace tan solo unos días que, pese a su larga experiencia delante de las cámaras, no termina de cogerle el truco a sus estilismos. Una tarea en la que ha confiado plenamente en Patricia, a quien considera una pieza indispensable en todos los ámbitos de su vida: «Escucha, que yo me río mucho, pero a mí me visten de prestado. Porque mi chica me ayuda, si no…», decía, dejando entrever lo especial que es su relación sentimental y el buen camino que ha tomado desde que comenzó.