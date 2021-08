Patricia Cerezo, de vacaciones con ¿su nueva ilusión?

El amor se terminó para el mítico matrimonio formado por Ramón García y Patricia Cerezo. La pareja estuvo junta 25 años y, como broche de oro a su relación tuvieron dos hijas. Hace un mes, la revista ‘Semana’ anunciaba esta inesperada separación que ha sorprendido a la crónica social de nuestro país. De esta manera, la ya expareja está viviendo su primer verano separados, aunque mantienen una excelente relación y han llegado a posar juntos, demostrando el cariño y el respeto que se tienen.

Ahora, ha salido a la luz que Patricia Cerezo podría estar de nuevo ilusionada con un nuevo amor. Según ha contado Jesús Manuel Ruiz en ‘Esdiario’, la que fuera azafata de RTVE ha vuelto a abrir su corazón y podría estar disfrutando de sus vacaciones con la persona que ocupa sus pensamientos. La exmujer de Ramón García estaría en un destino “secreto, donde no la puedan localizar con tanta facilidad”. Por su parte, Ramón García continúa volcado en sus compromisos profesionales. Será el día 23 de este mismo mes cuando disfrute de unas merecidas vacaciones con su entorno más cercano.

Nada hacía presagiar que entre Ramón y Patricia había una crisis matrimonial. Sin ir más lejos, Cerezo compartió el pasado 8 de marzo una fotografía de su boda para celebrar los 24 años como casados. No ha sido una decisión repentina, sino todo lo contrario, meditada y desde el consenso para el bienestar tanto de ellos como de sus dos hijas en común. Ambos han reflexionado y han considerado que lo mejor es comenzar sus vidas desde cero. «No es una crisis pasajera ni un arrebato. Los dos son personas muy sensatas y antes de dar este paso querían estar seguros; si no, no lo habrían dado», contó a ‘Semana’ una fuente próxima a ellos.

En un primer momento, iban a esperar para revelar esta importante determinación, justo lo iban ha anunciar una vez terminara la temporada estival, sin embargo, han preferido no dilatarlo más. Los trámites de divorcio ya se han tramitado, además, ya han puesto a la venta el domicilio familiar que está situado en la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón -Madrid-.

Ramón García y Patricia Cerezo se conocieron en TVE a finales de los 90. Ella era azafata y él el aclamado presentador. Tuvieron una conexión instantánea. Tanto es así que han pasado media vida juntos. Las últimas fotografías públicas del que era uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país se remontan al año 2018. Coinciden con unas de sus vacaciones de verano en la costa de Cádiz.