Los pasos definitivos en el romance de Jessica Bueno y Luitingo

Se convirtieron en una de las parejas más destacadas de GH VIP 8, pero no fue hasta su salida del reality cuando Jessica Bueno confesó que estaba enamorada de Luitingo. El hecho de que la modelo entrase a la casa de Guadalix de la Sierra manteniendo una relación con Pablo Marqués dificultó que esta aclarase en el programa sus sentimientos reales hacia el músico. Sin embargo, una vez fuera y con la previsible ruptura con su ex pareja ya anunciada, la concursante daba rienda suelta a su amor por su compañero de aventuras. Y la pasión entre ambos es mutua. «Es la primera vez que me enamoro así de una mujer», confesó el cantante.

Jessica Bueno y Luitingo en el plató de ‘GH VIP 8’ / Gtres

Lo hacía en su primera entrevista en De Viernes. De la mano de Jessica Bueno, esta aseguraba en el espacio de Telecinco que iban a pasar juntos las Navidades y ponía fecha al día en el que el músico iba a conocer a sus tres hijos: Fran, Jota y Alejandro. «En Fin de Año vamos a juntarnos todos», explicó ella, agregando que las familias de ambos también estarían presentes. En cuanto a sus hijos, Jessica quiso dejar clara su postura: «El hecho de que estemos juntos no significa que ellos perciban que somos pareja. Ellos lo van a conocer como Luis, Luitingo», indicó. Sin embargo, ninguno de los dos puede ocultar lo ilusionados que están con su romance.

Un romance que hacían oficial ante sus seguidores con un esperado beso en los labios tras salir de la casa de Gran Hermano. Después de muchos días mostrando su particular luna de miel por Andalucía, Jessica Bueno y Luitingo compartían un bonito beso en sus redes sociales dando un paso más en su relación. «Luis me ha demostrado muchísimo. Creo que los dos hemos podido sacar la mejor versión de nosotros mismos ahí dentro. Él me daba mis momentos y mi espacio de poder expresarme. Me ha ayudado a valorarme mucho más. Nos hemos reído, nos hemos apoyado, nos hemos defendido. El sentir esa confianza extrema ha sido muy importante», aclaró la sevillana en De Viernes.

Jessica Bueno y Pablo Marqués / Gtres

Desde luego, ambos se deshacen en palabras cariñosas al hablar de su relación actual. Tanto es así que han pasado los primeros días del año juntos y parece que lo suyo es más serio de lo que prometía en un principio. Tras salir del programa, Luitingo se declaró públicamente a Jessica con una carta en Instagram donde dejaba claros sus sentimientos. «Soy Luitingo, tú ‘Luis’, la persona más afortunada del universo. Antes de nada, quiero decirte (que ya lo sabes por supuesto y toda España también creo), que me da igual el segundo puesto, me da igual el dinero, me da igual todo. Mi primer premio siempre fuiste y serás tú», empezaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L U I T I N G O (@luitingo)



«Yo llegué donde llegué porque te conocí, y me invadiste de risas, amor, buenas energías, ánimos, y todo lo infinitamente bueno que una persona le pueda transmitir a otra. Mi premio fue acariciarte, que me tendieras tus manos, sentir tus abrazos, y que me miraras cuando te hablaba y cantaba. Amanecer contigo fue un primer premio diario, pero cuando se abría, gracias a Dios, no había dinero. Te quiero», escribió con sinceridad el cantante. A ello, la modelo contestaba que lo suyo fue «imparable, imposible de frenar». «Me llevas a lo más alto en todos los sentidos. Te quiero mi Luis, mi corazón es tuyo. ¿Caminamos juntos a donde nos lleve la vida?», sentenció Jessica con toda una declaración de intenciones.