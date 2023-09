La muerte de María Teresa Campos, el pasado día 5 de setiembre, a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria que la obligó a estar ingresada en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, varios días; ha puesto sobre la mesa el imperio inmobiliario y/o monetario del Clan Campos. Y no es para menos, pues considerada una de las periodistas pioneras en la radio y la televisión, y uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, María Teresa, además de numerosos reconocimientos en forma de galardón, fue receptora de importantes cifras de dinero hasta su retirada forzosa de los medios.

Tanto es así, que se conoce que la presentadora llegó a cobrar hasta tres millones de euros al año cuando estuvo trabajando para Antena 3. Una cantidad que engrosaba, además, con 30.000 euros por cada programa especial que hacía. A esto hay que sumar, sus múltiples posados a las revistas del corazón y los beneficios obtenidos de las dos empresas que, a lo largo de su carrera profesional, creó en torno a la producción televisiva: Teteco y Producciones Lucam.

María Teresa Campos por las calles de Madrid / Gtres

Si bien en la actualidad, la única que se mantiene activa es Teteco, ésta, según los últimos datos presentados, tiene un importe activo de 2,8 millones de euros, entre los que se encuentra una propiedad inmobiliaria que bien podría ser la única que todavía figura a su nombre. Una casa cerca de Pedralejos, en Málaga, que consta de 173 metros cuatros repartidos en cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y un comedor con terraza.

Cabe recordar en este sentido, que María Teresa fue poseedora de otros inmuebles a lo largo de su vida, que, sin embargo, se vio obligada a vender para hacer frente a diferentes pagos y deudas. Es el caso de un lujoso ático recién reformado en la localidad de Pozuelo, por 1,3 millones de euros; una vivienda en Málaga, de 102 metros cuadrados; o su mansión en Las Rozas. La presentadora consiguió vender el inmueble por 2,5 millones de euros, tras haber invertido alrededor de 3 millones en reformas y estar más de cinco años en el mercado. Un suplicio, sin duda, para la periodista. «En esta casa está el esfuerzo de toda mi vida. Yo como no he servido para los negocios ni me han gustado lo invertí en esta casa», expresó la propia Maria Teresa tras conocerse la noticia de su venta.

Carmen Borrego, María Teresa Campos y Terelu Campos / Gtres

«Esta casa para nosotros ha sido la casa familiar. Yo he vivido aquí con mis hijos de pequeños y evidentemente da pena, pero bueno, la vida es avanzar y tampoco vamos a llorar por una casa. Es decir, estábamos deseando venderla y ya está vendida. Ahora no nos vamos a poner a llorar, pero el recuerdo siempre va a quedar», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que tras su fallecimiento, todo lo anterior es lo que pasaría ahora a sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego y, quizás también, a quien fue su chófer y persona de máxima confianza, Gustavo, y a sus nietos, Alejandra Rubio, José María y Carmen.