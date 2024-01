Miguel Ángel Revilla se convirtió este martes en el invitado estrella de El Hormiguero, el talk show de televisión producido por 7 y acción, en Antena 3, a los mandos de Pablo Motos. El actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria acudió al programa en el día de su ochenta y uno cumpleaños para hablar, como suele hacer cada cierto tiempo, sobre la realidad política y social que atraviesa España en este momento. Pero también, sobre su nueva vida ahora que, en sus propias palabras, le han «desalojado del Gobierno». «Sigo de diputado, pero ya en una fase en la que quiero que otros se encarguen del Partido. Estoy en una etapa de placidez. Los poderosos ya no te llaman cuando no estás en el poder. Eso está bien, es la condición humana», comenzó diciendo.

«En la campaña prometimos que si resultaba que el Partido Popular nos necesitaba para la mayoría absoluta, el PRC se abstendría para que gobiernase sin la contaminación de un partido perjudicial para los intereses de Cantabria, Vox», añadió el escritor y político. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mes de julio, Revilla dejó la presidencia de Cantabria tras 16 años en el cargo, después de que la candidata popular y actual presidenta de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, se hiciera con el triunfo de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Una presidenta, sea como fuere, que obligó a Miguel Ángel a hablar de su esposa, Auroa Díaz; y es que es ella la responsable de que el natural de Polaciones se convirtiera en presidente de Cantabria entre 2003 y 2011 y, posteriormente entre 2015 y 2023. «En 2003, el Partido Regionalista de Cantabria era la tercera fuerza política con 8 diputados. Primera fuerza era el PP y después el PSOE. Me llamó por teléfono una persona a la que acababan de nombrar secretaria del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Acababa de ganar el Congreso por dos votos. Me dijeron que querían verme y me citaron en Ferraz. Le conté a mi mujer que me habían llamado y me fui para Madrid. Él me dijo que tenía que ser el presidente de Cantabria y yo le dije que no», contó.

«Ella está aquí (en plató) y sé que no le gusta esto. Dice que no lo dijo pero lo dijo. Tengo una memoria de elefante. Voy a suavizar la palabra que me dijo: ‘eres un cagueta. Toda la vida te vengo escuchando que vas a cambiar las cosas, que vas a cambiar Cantabria… ¿Y ahora dices que no?’. Esa noche no paré de darle vueltas. No pegué ojo. Al día siguiente convoqué a los míos y fue por unanimidad. Pasé unos días complicados. Me acuerdo que hubo una procesión y me pasó de todo. Fue ella, si ella no me dice eso, que dice que no lo dijo, no lo hubiera sido. Sí, me llamó ‘cagón’», aseveró Revilla.

Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

La visita de Miguel Ángel Revilla se produjo, es digno de mención aquí, justo un año después de una al mismo formato en la que confesó, entre lágrimas, el complicado momento por el que estaba pasando su mujer. Uno del que no quiso, en esta ocasión, dar detalles. Miguel Ángel explicó entonces que su esposa estaba luchando contra un cáncer de colon. «La última vez que vine al programa estaba hecho polvo porque al día siguiente la operaban. Ahora está en tratamiento y va mejor, pero fueron momentos durísimos. Tú me hiciste muy fácil el sentarme aquí y poder hacer como que no pasaba nada», recordó para después desvelar que por eso le había hecho prometer que la llevaría al formato de Antena 3 en su 80 cumpleaños.

Las visitas de Miguel Ángel Revilla a ‘El Hormiguero’

De acuerdo a lo contado anteriormente y a la propia hemeroteca del programa de Antena 3, esta no es la primera vez que el ex político visita el plató de El Hormiguero. De hecho, Miguel Ángel es el segundo invitado que más veces ha acudido al programa presentado por Pablo Motos, con 27 ocasiones -28, con la de esta noche-. El único famoso que le supera en intervenciones es el actor Santiago Segura, con 29. El podio lo completa Mario Casas, con 22 veces.