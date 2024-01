El padre Ángel se sorprende ante la ausencia de Tamara Falcó a una importante cita

Tamara Falcó siempre ha sido muy sincera, en la esfera pública, sobre sus creencias y, en multitud de ocasiones, ha confesado que la fe constituye uno de los pilares más importantes de su vida. Sus ideologías religiosas han sido su refugio en los momentos más duros, de hecho, así lo manifestó ella misma cuando salió a la luz su ruptura (temporal) con Iñigo Onieva a finales del 2022, donde comentó que gracias a las doctrinas religiosas en las que creía, había podido salir adelante.

Tamara Falcó / Gtres

No obstante, su vida ha dado un giro de 180º y, cuando su relación sentimental parecía que no tenía ningún tipo solución, Tamara e Iñigo anunciaron su reconciliación y posterior enlace matrimonial. Ahora, ya son marido y mujer y su vida y sus compromisos profesionales les tiene tan ocupados que parece que la marquesa ha empezado a descuidar, por primera vez, su asistencia a algunas citas religiosas en las que, hasta ahora, figuraba como asistente prácticamente seguro.

Así lo ha contado el padre Ángel en su última aparición pública durante la celebración de un desayuno coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid. «Ayer le puse falta a Tamara por no haber ido a bendecir a sus perros a San Antón», comenzaba a decir. Continuaba intentando quitar hierro al asunto, justificando que, tal vez, «estará ocupada». No obstante, hacía hincapié en que había venido otros años con sus perros.

El padre Ángel durante el desayuno coloquio celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid/ Gtres

Como no podía ser de otra manera, los reporteros aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre su propia opinión acerca de la relación sentimental de Tamara con Iñigo Onieva, a la que se ha mostrado completamente a favor: «Yo la veo feliz. Tamara necesitaba estabilidad, como todos necesitamos tener alguien que nos quiera y alguien a quien querer», apuntaba con una gran sonrisa en el rostro.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva / Gtres

En cuanto a las últimas noticias que han protagonizado Tamara e Iñigo sobre los planes que mantienen de ampliar la familia, en un futuro no muy lejano, el sacerdote se ha mostrado muy entusiasmado en la posibilidad de que le ofrezcan bautizar al bebé: «Seguro que le bautizaré. Quieran o no, me ofrezco. Ya lo saben ellos. Les casé, le di primera comunión… Soy algo de su familia», concluía.

Cabe recordar que el presidente de la ONG Mensajeros de la paz siempre ha tenido una muy buena relación con la hija de Isabel Preysler, y es por ello por lo que ha estado presente en todos los importantes acercamientos de la misma con la fe. En una de sus últimas intervenciones televisivas, el padre Ángel detalló el gran cariño que tenía a Tamara desde hace años: «Con Tamara me unen muchas cosas. Cuando era una niña, en una hucha reunió mucho dinero para otros niños», contó, haciendo hincapié en el carácter solidario que define a la ganadora de MasterChef Celebrity.