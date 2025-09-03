La decisión de Pablo Garna, el influencer que próximamente ingresará en el seminario para ordenarse como sacerdote, ha causado un gran revuelo. Aunque sí que es cierto que ya era conocido en redes sociales, su nombre ahora copa numerosos titulares debido al interés por su vida privada. Precisamente, el creador de contenidos ha bromeado en muchas ocasiones sobre su vida sentimental, pues ha recibido muchas peticiones de citas, aunque sin éxito alguno, ya que nunca ha presentado públicamente a ninguna pareja oficial. Además, en las últimas horas, ha explicado si antes de formarse para ser religioso tenía la intención de ser padre.

La vida sentimental de Pablo Garna

Pablo Garna siempre ha sido muy abierto a la hora de hablar sobre su vida privada o pronunciarse sobre diferentes polémicas que han comprometido a la Iglesia católica. Asimismo, muchos de sus vídeos también se han hecho virales por dar su punto de vista sobre la sexualidad o las infidelidades.

Sofía Ellar y Pablo Garna. (FOTO: REDES SOCIALES)

Desde el primer momento en el que se dio a conocer, una de las grandes incógnitas era su vida sentimental. Abiertamente, el de Granada ha explicado que lo que buscaba en una mujer era exclusivamente que fuera «buena persona». Además, contó cómo le gustaría ser como novio en el futuro: «Quiero ser un apoyo constante. Una persona que quiera mucho y bien. Alguien en quien esa persona pueda confiar ciegamente. Alguien paciente. Respetuoso. Sincero. Leal. Fiel. Una persona generosa con todo, especialmente con el tiempo. Detallista. Servicial. Una persona comprometida. Un paño de lágrimas y una caja de sorpresas».

Solo en una ocasión, el creador de contenidos contó que en el pasado sí que tuvo una relación sentimental: «Tuve una historia de amor a distancia, no salió bien, pero se intentó».

¿Se ha planteado tener hijos?

Pablo Garna junto a un sacerdote. (FOTO: REDES SOCIALES)

Antes de ingresar en el seminario, Garna se ha sincerado con Alberto Herrera en una reveladora entrevista en donde, además de hablar de su decisión de seguir su vocación como sacerdote, ha desvelado si en algún momento se planteó formar una familia -como la suya, que es numerosa-. «Si, he soñado con tener hijos. Desde pequeño en casa, con todo lo que he vivido… El pensamiento lógico era que quisiera eso. Pero desde hace muchos años, esa pensamiento era una idea, pero sin excesiva ilusión. Siempre anhelo en el corazón ha estado ahí. Y hacerle caso a otra cosa pues… Pues puede surgir ahí el no tener esa ilusión como sí otra persona. Creo que por ahí no iban los tiros», ha confesado en COPE.

Su vida en el seminario

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo García (@pablogarna)

Otra de las grandes preguntas que le han hecho a Garna en las últimos días es sobre su vida en el seminario. El todavía influencer ha desvelado en el medio citado que le da cierta «pereza» por algunos aspectos, como estudiar dos carreras: «Creo que mi vida va a ser más ordenada que ahora. Tengo que estudiar Filosofía y Teología. Me imagino que tendré oración, misas… Pero temo perderme la vida sino doy el paso. Gano muchas cosas».