El sobrino del alcalde de Madrid, Pablo de Borman, que se hizo viral tras las entrañables declaraciones en la boda de su tío con Teresa Urquijo, reaparece en público este fin de semana en la hípica en un lugar de honor: el palco.

«Acudí con mi madre y con mi hermano pequeño Alvaro, que es un gran apasionado de este deporte; de hecho él salta en Bélgica , donde vive», cuenta Pablo a LOOK, amablemente. Los tres disfrutaron mucho de la jornada hípica. «Fue muy emocionante», reconoce.

Pablo de Borman junto a la Infanta Elena, Jaime González Taboada y Javier Revuelta en el palco de honor. (Foto Gtres)

A primera hora de la tarde de ayer comenzaba el Gran Premio de saltos y después, sobre las siete, era la entrega de trofeos en el Club de Campo Villa de Madrid a los ganadores del concurso hípico internacional Global Villa de Madrid celebrado, desde el viernes, en la capital de España. Una cita importante que nadie se quiso perder. Mejores jinetes, mejores caballos y muchos vips.

En el palco de Honor – al que solo se puede acceder por invitación -, la Infanta Elena, que entregaba el galardón, el presidente de la Federación Hípica, Javier Revuelta, las autoridades municipales y una sorpresa: Pablo de Borman, el sobrino más famoso del alcalde José Luis Martínez- Almeida que repetía visita. También acudió el sábado. Nadie – ni el Club, no el ayuntamiento ni la Federación Hípica, sabe exactamente la razón de su presencia en dicho palco. Pero LOOK , sí. «Nos invitó Chuchi», responde cortésmente a LOOK, cuando le preguntamos por su presencia en este evento deportivo. El alcalde no pudo acudir este domingo porque tenía un acto en Málaga.

Victoria Federica, disfrutando de la hípica en Madrid. (Foto: Gtres)

La popular modelo y actriz, Mar Saura, casada con el presidente de la Federación Hípica, cuenta a LOOK que Pablo de Borman, -a quien no conocía personalmente-, es sin duda un «apasionado de los caballos». «Estuvo aplaudiendo y muy atento, y eso es porque le gustan mucho los caballos», comenta Mar Saura a LOOK, al tiempo que reconoce que aunque charló con él unos minutos, no sabía que era el sobrino del alcalde Almeida. «No tenemos referencias hípicas de él, pero el club también puede invitar a sus socios y compromisos», explican desde la Federación amablemente a LOOK. Exacto. El Club de Campo invitó a Pablo y a su madre Magdalena Martínez – Almeida para que disfrutaran con el pequeño Alvaro de un deporte que practica y ama el benjamín de la casa.

Pablo de Borman con Mar Saura en el Club de Campo Villa de Madrid.(Foto: Gtres)

«Este fue un año increíble. Muy emocionante y lleno los tres días», cuenta también la bella actriz a LOOK sobre el concurso de saltos. Lleno de público y de celebridades que no quisieron perderse la cita con la hípica profesional este fin de semana en Madrid. Desde Marta Ortega con su bebé y su marido Carlos Torreta, hasta Luis Alfonso de Borbón y su mujer Margarita Vargas, que fueron a ver saltar a su hija, nadie faltó a la gran cita. Ni Victoria Federica de Marichalar, gran apasionada también de este mundo. Unas cinco mil personas, según el datos del gabinete de prensa del Club de Campo.

Marta Ortega en familia con los Torreta (Foto : Gtres)

Este fin de semana la cita con la hípica era importante. Pues era celebración de la 113ª edición del Concurso de Saltos Internacional de Madrid con la presencia de los mejores jinetes del ranking internacional. Una competición que forma parte de una de las citas ineludibles del prestigioso circuito Longines Global Champions Tour, el circuito hípico internacional más prestigioso y de mayor dotación económica del mundo. La final es en Riad el 23 de noviembre.

La Infanta Elena con el campeón. (Foto: Gtres)

Mas de trescientos mil euros en total para la prueba de ayer; el primero sobre cien mil euros, explican desde la Federación. Christian Kukuk fue la ganador del Gran Premio Longines Global Champions Tour, la prueba más importante del CSI5* de Madrid, con un impresionante recorrido en el desempate montando al veterano caballo, “Checker 47”. El jinete alemán hizo vibrar al público presente en las instalaciones del Club de Campo-Villa de Madrid, con su vertiginoso recorrido sin falta en 45,85 segundos, batiendo al otro alemán, Marco Kutscher , que hasta entonces encabezaba la clasificación provisional siendo el primer cero en un tiempo de 53,99 segundos. «El tercer premio fue para un jinete belga, que pena que no ganara», bromea Pablo de Borman en conversación con LOOK, mientras explica que él vive en España desde hace tan sólo unos meses y que el resto de su familia continúa en Bélgica. Se abre paso como modelo profesional al tiempo que trabaja en el equipo de marketing de la cadena Sushita, de Sandra Segimón.