El otro Chris Pratt: de camarero a estrella de Hollywood y padre de cuatro hijos

Esta noche, El Hormiguero recibe a uno de los rostros más reconocibles de Hollywood: Chris Pratt, actor, productor y protagonista de algunas de las sagas más taquilleras del cine reciente. El intérprete estadounidense visita el programa de Pablo Motos en plena promoción de su nueva película Sin piedad, un thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro cercano donde la inteligencia artificial controla el sistema judicial. Pero más allá de su último proyecto, la entrevista servirá para repasar una carrera llena de giros, éxitos y una evolución personal que ha marcado profundamente su trayectoria.

Nacido el 21 de junio de 1979 en Virginia, Minnesota, Chris Pratt creció en un entorno humilde y trabajó en todo tipo de empleos antes de dedicarse por completo a la interpretación. Fue camarero, vendedor puerta a puerta e incluso llegó a vivir en una furgoneta en Hawái. Su gran oportunidad llegó con la serie Parks and Recreation, donde interpretó al entrañable y despistado Andy Dwyer. Gracias a su carisma, sentido del humor y naturalidad, Pratt se ganó el cariño del público y se consolidó como uno de los actores más queridos de la comedia televisiva.

El salto definitivo al estrellato internacional llegó en 2014 con Guardianes de la Galaxia. Su papel como Star-Lord dentro del Universo Marvel lo transformó en una superestrella global. A partir de ahí, encadenó grandes producciones como Jurassic World, Passengers, La guerra del mañana o Los siete magníficos, convirtiéndose en uno de los actores más rentables de Hollywood. Su versatilidad le ha permitido moverse con soltura entre la acción, la comedia, la animación y el cine familiar, prestando su voz a personajes como Mario Bros o Garfield.

Pero si algo ha marcado la vida de Chris Pratt en los últimos años es su faceta personal. Tras su matrimonio con la actriz Anna Faris, con quien tuvo a su hijo Jack, el actor atravesó una etapa complicada que coincidió con su divorcio en 2017. Poco después, en 2018, conoció a Katherine Schwarzenegger, hija de Arnold Schwarzenegger y María Shriver. Según el propio Pratt, fue un auténtico flechazo. Se casaron en 2019 y desde entonces han formado una de las familias más mediáticas de Hollywood. La pareja tiene tres hijos en común: Lyla (2020), Eloise Christina (2022) y el pequeño Ford Fitzgerald, nacido en 2024. A ellos se suma Jack, el primogénito de Pratt. Tanto el actor como Katherine han dejado claro en numerosas ocasiones que la familia es su prioridad absoluta. «Mi objetivo es tener un trabajo que me permita acostar a mis hijos cada noche», ha confesado él. La paternidad ha influido incluso en la elección de sus proyectos, apostando por películas que puedan ver sus hijos y que transmitan valores positivos.

Chris Pratt en un estreno. (Foto: Gtres)

En los últimos meses, Pratt también ha sorprendido por su sinceridad al hablar de temas personales como su adicción al teléfono móvil. En una rueda de prensa en Madrid, reconoció que las redes sociales se habían convertido en una «droga» que le robaba horas de sueño y atención. Su reflexión sobre la tecnología, la inteligencia artificial y el impacto en la salud mental conecta directamente con el mensaje de Sin piedad, su nuevo thriller, donde interpreta a un inspector acusado injustamente de asesinar a su esposa y juzgado por una inteligencia artificial implacable.

Además, su relación familiar con figuras políticas como Arnold Schwarzenegger y la familia Kennedy le ha permitido tener una visión privilegiada del mundo de la política estadounidense. En recientes entrevistas, Pratt ha hablado sobre la polarización, la masculinidad moderna, la paternidad y la importancia de ser un buen ejemplo para sus hijos en una sociedad en constante cambio. Esta noche en El Hormiguero, Chris Pratt mostrará su lado más cercano y divertido, compartirá anécdotas de sus rodajes, reflexionará sobre el éxito, la fama y la familia, y hablará de los retos que enfrenta tanto dentro como fuera de la pantalla.