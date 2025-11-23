Tatiana Schlossberg, nieta de Kennedy, anuncia que padece un cáncer terminal

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, ha anunciado una triste noticia que únicamente ha tardado unos segundos en dar la vuelta a la prensa internacional: está luchando contra un cáncer terminal. Tatiana es un rostro con bastante peso en los medios, no sólo porque es nieta del ex presidente Kennedy, sino porque se dedica al periodismo y hay mucha gente que sigue su trabajo. Por ese motivo, su estado de salud ha hecho saltar todas las alarmas. Tiene 35 años, recuerda que es joven y que se siente arropada, así que ha prometido luchar con uñas y dientes contra la enfermedad.

Tal y como ha contado ella misma, asumir este golpe no está siendo una tarea fácil, pero no está dispuesta a rendirse y sabe que, gracias a su familia, nunca va a sentirse sola. Siguiendo su relato, los médicos le comunicaron la triste noticia después de dar a luz a su segundo hijo, en mayo de 2024. Ha explicado que le realizaron una serie de pruebas porque padecía una irregularidad en los glóbulos blancos y le detectaron leucemia mieloide aguda.

El diagnóstico de Tatiana Schlossberg

Por desgracia, los expertos le hicieron saber desde el primer momento que estaban delante de un caso complicado y ha querido compartir su diagnóstico por si su historia puede ayudar a alguien. «Unas horas después de dar a luz, mi médico observó que mi recuento sanguíneo era extraño. Un recuento normal de glóbulos blancos es de entre cuatro y once mil células por microlitro. El mío era de ciento treinta y una mil células por microlitro», ha empezado diciendo.

Tatiana Schlossberg con Caroline Kennedy. (Foto: Gtres)

Su equipo médico fue bastante directo: «El problema que estaba teniendo podría ser algo relacionado con el embarazo y el parto o podría ser leucemia». Cuando terminaron las pruebas, le dieron los resultados: «una mutación rara llamada Inversión 3».

Tatiana insiste en que, en situaciones como esta, es fundamental sentirse bien respaldada y recalca que ella puede presumir de tener el mejor compañero de vida. Está casada con George Moran, con quien contrajo matrimonio en el año 2017 y con quien ha tenido dos hijos: el mayor tiene tres años y el pequeño uno. Ya ha asumido que le espera un largo camino por delante, pero no está dispuesta a agachar la cabeza porque sabe que detrás de ella hay gente que le necesita.

La tratamiento de la nieta de Kennedy

A pesar de que la figura de Tatiana Schlossberg siempre ha estado rodeada de cierto hermetismo, sobre todo con los temas relacionados con el terreno personal, la periodista ha hecho un esfuerzo y ha hablado de su estado de salud en The New York Times. Se ha abierto y ha explicado qué tipo de tratamiento ha recibido.

«No podía curarme con un tratamiento estándar», comenta. Según le dijeron, iba a necesitas un trasplante de médula ósea. «No creía, no podía creer, que estuvieran hablando de mí. El día anterior había nadado una milla en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía», escribe. Fue entonces cuando tomó conciencia y decidió seguir caminando y plantar cara al destino, pues tenía que cuidar de dos hijos que la iban a necesitar mucho.