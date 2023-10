Se cumple más de una semana de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja contrajo matrimonio el pasado martes, ante notario. Sin embargo, no fue hasta el viernes cuando celebraron su gran día con una ceremonia en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, a la que acudieron sus familiares y amigos más allegados. O eso pensábamos. Pues nuevamente, y de ahí que el evento siga copando titulares en la crónica social de nuestro país, la gran ausente fue Isabel Pantoja.

La tonadillera declinó la invitación de su hija de asistir a su boda por motivos que todavía hoy se desconocen. ¿Fue la figura de Jorge Javier Vázquez como padrino de la novia lo que molestó a Isabel? ¿La presencia de Dulce Delapiedra en el enlace? ¿La no invitación a su primogénito, Kiko Rivera? No hay respuesta clara a ninguna de estas preguntas, aunque sí rumores y ahora más que evidencias, de que la relación entre madre e hija se viene resintiendo desde hace varios meses atrás. De hecho, días antes de pronunciar el Sí, quiero, Isa Pantoja confesó que «ahora mismo no tenemos relación». «Creo que no va a ir a la boda, no lo sé, yo no la juzgo por no ir, pero no quiero que nadie la juzgue. Evidentemente me gustaría que fuera…Estoy con la conciencia tranquila de que he intentado acercarme y estar bien», dijo.

Isabel Pantoja a la salida de un coche en Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que la boda de la colaboradora de Vamos a ver es el enésimo desplante de Isabel Pantoja a su hija. Los desaires de Isabel Pantoja comenzaron cuando Isa cumplía su mayoría de edad. El mismo día del dieciocho cumpleaños de la joven, se anunció que estaba embarazada de su único hijo fruto de su relación con Alberto Isla, lo que molestó profundamente a la viuda de Paquirri, pese a que ésta mostrara una actitud contraria ante la prensa. Durante la preñez de Isa y en los años posteriores, su único apoyo -y también el del entonces recién nacido-, fue Dulce. Isabel Pantoja, de hecho, no asistió siquiera al bautizo del menor.

Yo no acepto que llegue ni a las siete de la mañana ni a las nueve de la mañana ni a las once de la mañana. Y eso lo sabe ella. Sabe que la voy a reñir aunque tenga 22 años», señaló. A este desplante le siguió otro que coincidió con la entrada de Isa Pantoja en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP. La tonadillera entró en directo en Sálvame para poner en evidencia la «mala vida» de su hija. En sus declaraciones, Pantoja aseguró que no aceptaba el camino profesional ni personal que Isa había tomado. «Yo no acepto la vida que ha tomado. Ese es el problema.Y eso lo sabe ella.», señaló.