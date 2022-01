Ortega Cano revela el verdadero problema de salud que ha tenido

Susto importante el vivido por Ortega Cano este pasado fin de semana con su ingreso de urgencia en el hospital. Por un momento se temió porque su estado de salud fuera grave, pero finalmente fue más leve de lo que en principio pareció. Afortunadamente, el diestro ha mostrado una salud de hierro para salir adelante en pocos días y ya tiene el alta médica.

El viudo de Rocío Jurado madrugaba de lo lindo este lunes para seguir con sus quehaceres diarios. Salía de casa en compañía de su mano derecha para realizar sus gestiones personales. En ese tiempo se ha topado con la prensa, que se ha interesado por su estado de salud.

Ortega Cano se ha mostrado muy recuperado y activo, si bien no ha querido conceder demasiadas declaraciones. Lo que sí ha aclarado ha sido el verdadero motivo de su ingreso hospitalario. El primer diagnóstico no fue acertado: «En un principio se preveía que era una obstrucción intestinal, fue un malestar que yo creo que fue de un medicamento que me tomé y me sentó mal», ha argumentado. Además, reconoce sentirse «bien» y que esto ha sido «un susto». Ha descartado que se tratase de algo relacionado con la dolencia cardíaca que padece.

En este duro proceso, el torero ha tenido el gran apoyo de su mujer, Ana María Aldón, quien daba la última hora del estado de salud de su marido este domingo. Quien ha estado muy pendiente también ha sido su hija, Gloria Camila Ortega: «Está todo bien. Gracias por preocuparos. Fue un sustituto pero hoy ya está más estable y está todo controlado». También quiso hablar de cómo había afectado este incidente a su estado de ánimo: «Ahora está mejor porque ya no tiene tantos dolores y tiene ganas de salir otra vez». Del mismo modo, habló sobre los problemas de salud que su padre ha ido experimentando durante los últimos años: «Está bien, está estable. Con dolores. (…) Con ese dolor intestinal parece que te vas a morir, pero está bien y está estable por los buenos médicos que tiene. Mi padre tiene desde hace tiempo su patología de estómago, consecuencia de las cosas que él tiene, de sus medicamentos, su hernia… Al final eso a la larga y los años…», dijo en el programa Ya son las ocho.

El 2021 fue un año especialmente complejo para Ortega Cano. La emisión de la primera docuserie de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, le puso entre la espada y la pared. Su exposición mediática se vio incrementada notablemente. Esto tuvo varias consecuencias, como la lucha en los tribunales de su hija contra Carrasco. También supo lo que fue pasar por quirófano. Ortega Cano fue intervenido para someterse a un cateterismo de corazón, en el madrileño Hospital HM Montepríncipe. Como colofón, tanto Ana María como su hijo y él dieron positivo por coronavirus cuando ómicron irrumpió con fuerza.