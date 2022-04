Anabel Pantoja, quinta participante confirmada de Supervivientes. Su nombre ya sonaba entre los concursantes de esta nueva edición y finalmente, ha sido Sálvame quien ha revelado este mismo martes que la sobrina de Isabel Pantoja pondrá rumbo a Honduras en los próximos días. La prima de Kiko Rivera se ha mostrado muy ilusionada y ha prometido darlo todo durante el concurso para dejar el listón bien alto. No es la primera vez que la colaboradora se atreve a vivir la experiencia. Hace ocho años, en 2014 también conoció de cerca los Cayos Cochinos, sin embargo, no duró más de dos semanas en el reality más extremo de la televisión.

Nada más conocerse la noticia han sido muchas las personas las que han querido arropar a Anabel, entre ellas, su expareja, Omar Sánchez, con quien mantiene una excelente relación pese a no compartir su vida privada. A través de un storie de Instagram, el instructor de surf ha querido despedirse de la influencer. «El año pasado me tocó a mí y fue una experiencia única e inolvidable. Este es tu año y confío en la fuerza y las ganas que tienes. A por todas», ha escrito el empresario adjuntando también dos emoticonos, uno de un corazón negro y el otro de una persona haciendo surf.

Como era de esperar, Anabel ha compartido estas palabras en su perfil. Pero eso no es todo, porque, además ha añadido una canción de Sebastián Yatra titulada No hay nadie más. «Inigualable como la manera en que me cela

Y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches», se puede escuchar en el fragmento que ha elegido Anabel Pantoja.

Una vez más, Omar Sánchez y la prima de Isa Pantoja confirman la buena sintonía que tienen tras haber puesto punto final a su historia de amor a principios de año. Fue en el mes de octubre cuando finalmente se dieron el ‘sí, quiero’ en La Graciosa rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Un enlace que tuvo que se pospuesto en varias ocasiones, pero que pudo llevarse a cabo.

Omar Sánchez, concursante de ‘Supervivientes 2021’

El pasado año Omar Sánchez se convertía en concursante de pleno derecho de Supervivientes 2021. Sin embargo, no logró llegar a la final porque fue el noveno expulsado. El canario no pudo ocultar la sorpresa nada más conocer la decisión de que tenía que abandonar el concurso en el que había puesto toda su ilusión. Su compañera, Lola, que en ese momento también estaba nominada rompió a llorar. «Ya sabes que vas a tener todo mi apoyo fuera. Te voy a apoyar a tope porque eres mi finalista. Las dos semanas que he pasado contigo han sido brutales. Tienes que seguir luchando», afirmó Sánchez.

En el momento en el que se supo esta determinación de la audiencia, Anabel Pantoja se encontraba en el plató. «Es un juego. Hasta aquí llegó. Yo me alegro en este caso por Lara, que tenía muchas ganas de quedarse», dijo con deportividad.