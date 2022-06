La separación de Shakira y Gerard Piqué ha acaparado, sin lugar a dudas, las portadas de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Aunque parecían haberse convertido en uno de los tándems más consolidados del país, la pareja decidía tomar caminos separados y poner fin a más de una década de romance a consecuencia de los continuos rumores de infidelidad por parte del jugador azulgrana. En medio de todo el revuelo, cobraba también protagonismo el nombre de Núria Tomás, la también ex pareja del central del FC Barcelona que optada por estrenar su propia docuserie para hablar largo y tendido sobre algunas curiosidades sobre su vida y cómo no, sobre su relación con el catalán.

En medio de todo el revuelo, la exnovia de Gerard daba a luz a su segundo hijo junto a Agus Puig Gibernau, aumentando así una familia que parece ser idílica. De hecho, era ella misma quien se hacía eco de la buena nueva en sus redes sociales, donde explicaba a sus seguidores, con una foto del recién nacido, cómo había sido el parto: “Somos felices, todo ha ido muy bien”, escribía. No obstante, también se ha mostrado ciertamente apenada por los supuestos rumores que apuntan a que Núria habría mantenido contacto estrecho con el futbolista mientras éste mantenía una relación con Shakira. Así lo contaba Jordi Martín en Sálvame, desatando una polémica que a la hija del famoso empresario jamonero no le ha gustado en absoluto, razón por la que no le ha quedado más remedio que pronunciarse al respecto: “Ahora que ya han pasado unos días, hago este vídeo porque necesito expresarme por lo que ha pasado en estas últimas dos semanas. Esta vez sí que necesito deciros lo que pienso, porque está muy bien eso de callar, pero no sé si es por las hormonas o porque estaba más sensible, pero esta vez no lo he llevado igual de bien”, comenzaba diciendo, para después dar más detalles sobre este llamamiento repentino: “Gracias a los medios que os habéis limitado a decir que había lanzado una serie, sin juzgar. Se agradece el respeto (…) Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono mientras ingresaba en el hospital. Un horror. Hablo dos minutos solo en un capítulo dentro de un contexto en que hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. Él formó parte de mi vida y puedo hablar cuando quiera y como quiera. Nunca lo he hecho. Y lo que digo en ese capítulo es muy ameno. Si buscáis cotilleo, no lo hay. La serie ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía lo que estaba pasando”, señalaba, dejando entrever que en ningún momento su intención ha sido echar más leña al fuego, ni mucho menos hablar mal de Piqué en un momento crítico para él a nivel personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Núria Tomás (@nuria_tomas)

Para zanjar su mensaje, Núria ha querido dejar clara su posición: “Este vídeo lo voy a colgar solo una semana porque no me da nada de buena energía tenerlo aquí más tiempo. Ya está, a seguir y a seguir compartiendo lo que he hecho hasta ahora y gracias por todo. Como me lleva diciendo mi padre toda la vida, ‘no se puede evitar lo que digan, lo que sí que se puede evitar es que sea verdad’. Esa frase me ha llevado hasta hoy, pero hoy ya necesitaba hablar”, sentenciaba, firme en sus convicciones y totalmente contraria a seguir soportando más críticas sin fundamento.